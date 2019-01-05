«Щедрость души» на $152

«Щедрость души» на $1521
- Вероника Белова, «Салідарнасць»
- 5.01.2019, 18:57
По сравнению с соседними странами Беларусь оказалась на самом последнем месте по уровню минималки.
Вы уже успели почувствовать «щедрость души» наших властей? Ну как же? Ведь, благодаря их «душевному порыву», с нового года минимальная заработная плата выросла и теперь составит 330 рублей (152 доллара). Ощущаете «размах»?
Чтобы еще больше оценить этот «приступ заботы о народе», отметим, что по сравнению с соседними странами Беларусь оказалась на самом последнем месте по уровню минималки. Даже соседняя воюющая Украина, чьей экономикой белорусские власти постоянно пугают соотечественников, догнала и обогнала «островок стабильности и процветания»! Пусть не намного, на 1 рубль, но это притом, что цены в Украине серьезно ниже белорусских, о чем почему-то забывает рассказать наш телевизор, когда перечисляет все ужасы соседа.
Что уже говорить об Эстонии, где минимальная зарплата составляет 1339 белорусских рублей.
Беларусь на фоне соседей выглядит примерно так:
Чтобы уж до конца прочувствовать «мудрость наших руководителей», которые денно и нощно «пекутся о минимальном благополучии народа», приведем еще несколько цифр. Вот сколько в 2019 году составит минималка в других странах (и это уже не в белорусских рублях):
Люксембург € 2071
Ирландия € 1656
Нидерланды € 1616
Бельгия € 1563
Германия € 1557
Великобритания € 1464
Испания € 900
Хотя, что мы все о «капиталистах бездушных». Они-то ведь, небось, выплачивая свои зарплаты, о народе не думают так, как наши «социально ориентированные власти». У нас ведь как? Цены на проезд подняли — исключительно с «мыслью о комфорте белорусов». Стоимость связи, питания в школьных и дошкольных учреждениях увеличили — тоже «ради сытости и счастья оных». Тарифы на электричество подняли — чтобы было куда «девать свои выросшие зарплаты».
Теперь вот еще и 330 рублей «заботы». Эх, заживем!
Вероника Белова, https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=145705«Салідарнасць»