«Щедрость души» на $152 1 Вероника Белова, «Салідарнасць»

5.01.2019, 18:57

Фото: tut.by

По сравнению с соседними странами Беларусь оказалась на самом последнем месте по уровню минималки.

Вы уже успели почувствовать «щедрость души» наших властей? Ну как же? Ведь, благодаря их «душевному порыву», с нового года минимальная заработная плата выросла и теперь составит 330 рублей (152 доллара). Ощущаете «размах»?

Чтобы еще больше оценить этот «приступ заботы о народе», отметим, что по сравнению с соседними странами Беларусь оказалась на самом последнем месте по уровню минималки. Даже соседняя воюющая Украина, чьей экономикой белорусские власти постоянно пугают соотечественников, догнала и обогнала «островок стабильности и процветания»! Пусть не намного, на 1 рубль, но это притом, что цены в Украине серьезно ниже белорусских, о чем почему-то забывает рассказать наш телевизор, когда перечисляет все ужасы соседа.

Что уже говорить об Эстонии, где минимальная зарплата составляет 1339 белорусских рублей.

Беларусь на фоне соседей выглядит примерно так:

Чтобы уж до конца прочувствовать «мудрость наших руководителей», которые денно и нощно «пекутся о минимальном благополучии народа», приведем еще несколько цифр. Вот сколько в 2019 году составит минималка в других странах (и это уже не в белорусских рублях):

Люксембург € 2071

Ирландия € 1656

Нидерланды € 1616

Бельгия € 1563

Германия € 1557

Великобритания € 1464

Испания € 900

Хотя, что мы все о «капиталистах бездушных». Они-то ведь, небось, выплачивая свои зарплаты, о народе не думают так, как наши «социально ориентированные власти». У нас ведь как? Цены на проезд подняли — исключительно с «мыслью о комфорте белорусов». Стоимость связи, питания в школьных и дошкольных учреждениях увеличили — тоже «ради сытости и счастья оных». Тарифы на электричество подняли — чтобы было куда «девать свои выросшие зарплаты».

Теперь вот еще и 330 рублей «заботы». Эх, заживем!

Вероника Белова, https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=145705«Салідарнасць»