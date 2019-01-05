Минтруд РФ: 230 тысяч россиян лишатся работы в ближайшие месяцы 5 5.01.2019, 19:11

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Сокращения в ближайшее время в первую очередь угрожают сотрудникам банков.

До начала следующей весны больше 230 тысяч россиян рискуют остаться без работы, ожидает Минтруд Рф. Сокращения в ближайшее время в первую очередь угрожают сотрудникам банков, и это связано с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций, пишет finanz.ru.

В финансовой и банковской сферах могут быть уволены 30,5 тысяч сотрудников. Высок риск потерять работу и для тех, кто работает в транспортной сфере (27,7 тысяч), занимается производством электрооборудования вычислительной и измерительной техники (16,6 тысячи).

Также вероятны увольнения увольнения в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тысячи сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тысячи), автомобилестроения (8,2 тысячи), производства стройматериалов (6,2 тысячи). С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тысячи россиян, большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

Аналитическую записку о ситуации на рынке труда с прогнозом ее развития министерство представило в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 млн человек. Риском увольнения чиновники считали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени.

По данным сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, в следующем году 23% работодателей планируют сокращать штат компании, а 18% - увеличивать.