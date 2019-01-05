Центральному железнодорожному вокзалу в Варшаве присвоено имя Монюшко 5.01.2019, 19:17

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Этот вокзал — один из символов Варшавы и икона модернизма.

Центральный железнодорожный вокзал в Варшаве получил имя Манюшко. Станислав Монюшко - польско-белорусский композитор, дырыгент, педагог, передает «Польскае радыё».

Центральный железнодорожный вокзал в Варшаве получил имя Станислава Монюшко. Это стало одним из событий, приуроченных к инаугурации года Монюшко в Польше. Это также результат усилий Общества любителей музыки Монюшко, основанного Марией Фолтын (Maria Fołtyn) - прa- прa- правнучки знаменитого польско-белорусского композитора

Мероприятию предшествовал брифинг вице-премьера министра культуры и национального наследия Петра Глиньского (Piotr Gliński) и министра инфраструктуры Анджея Адамчика (Andrzej Adamczyk). Затем, в главном зале вокзала состоялась артистическая часть.

В мероприятии приняли участие, в частности, представители правительства, Общества любителей музыки Монюшко, Великого театра-Национальной оперы, а также государственной железной дороги PKP SA и PKP Intercity.

Центральный железнодорожный вокзал - это один из символов Варшавы и икона модернизма. Авторами архитектурного проекта являются Арсений Романович (Arseniusz Romanowicz) и Петр Шимониак (Piotr Szymaniak). Объект был здан в эксплуатацию в 1975 году. Теперь Варшава является единственной столицей в мире, где два крупнейших порта, то есть центральных железнодорожный вокзал и аэропорт названы в честь известных композиторов, то есть Станислава Монюшко и Фредерика Шопена.