Китай резко снижает цены на бензин из-за падения цен на нефть 5 5.01.2019, 19:29

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Фото: ampravda.ru

Так власти Китая решили поддержать экономику страны.

Власти Китая в пятый раз подряд снижают розничные цен на бензин и дизельное топливо в условиях замедления национальной экономики, страдающей от торговой войны с США.

Как сообщает finanz.ru со ссылкой на «Синьхуа», с начала 2019 года цена за одну тонну бензина и дизельного топлива внутри КНР уменьшится еще на 370 и 355 юаней соответственно.

Решение было принято Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР в связи с падением мировых цен на «черное золото».

В соответствии с действующим в Китае механизмом, если международные цены на сырую нефть изменяются более чем на 50 юаней и сохраняются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, на внутреннем рынке стоимость нефтепродуктов, включая бензин и дизтопливо корректируется соответственно.

Одновременно Народный банк Китая готовит новые меры по поддержке малого бизнеса.

Согласно новым нормативам центробанка, к субъектам малого предпринимательства будут относиться компании, имеющие кредиты на сумму до 10 млн юаней (или 1,5 млн долларов).

Повышение планки с нынешних 5 млн юаней позволит высвободить ресурсы для кредитования малых предприятий: для банков, выдающих такие займы, действуют льготные нормативы по норме резервирования.

По оценке China International Capital Corporation (CICC), изменения правил даст банковскому сектору возможность направить на кредиты МСБ около 400 млрд юаней.