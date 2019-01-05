Фотофакт: Минск завалило осадками 5 5.01.2019, 19:37

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Фото: onliner.by

Заснеженный репортаж со столичных дорог.

По данным Белгидромета, в субботу прогнозируется преобладание облачной погоды. Временами снег, в отдельных районах метель, налипание мокрого снега, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица, пишет onliner.by.

В ГАИ просят учитывать эту информацию перед началом, а также во время движения. При этом добавляют, что ДТП с пострадавшими в столице в первой половине дня не было. А мелкие аварии происходили в основном из-за несоблюдения дистанции, что некритично для такой погоды.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Сообщается, что на уборке снега в столице в дневную смену занято более 330 единиц спецтехники и 565 человек. Работы ведутся в штатном режиме — круглосуточно. Техника сначала проходит центральные улицы, затем распределяется по второстепенным.

Фото: onliner.by

За сутки уже израсходовано 792 тонны противогололедного реагента (галит марки А) и 1084 тонны песко-соляной смеси. Это привет вашей кожаной обуви. Уборщики торопятся расчистить снег, пока тот не растаял. При необходимости будут дополнительно привлечены техника и люди.

При этом на сайте «Минсктранса» не было сообщений об остановках в движении общественного транспорта из-за непогоды.

ФОТА: ONLINER.BY

В ГАИ просят тщательно очистить автомобиль от снега, проверить наличие стеклоомывающей жидкости, исправность стеклоочистителей и приборов освещения. Выбирайте безопасную скорость, избегайте резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличивайте дистанцию и боковой интервал.

ФОТА: ONLINER.BY

ФОТА: ONLINER.BY

ФОТА: ONLINER.BY

ФОТА: ONLINER.BY

ФОТА: ONLINER.BY

ФОТА: ONLINER.BY

ФОТА: ONLINER.BY

«В целом обстановка на столичных улицах остается стабильной и подконтрольной Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.