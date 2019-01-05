Вячеслава Косинерова забрали в милицию

Вячеслава Косинерова забрали в милицию1
- 5.01.2019, 20:55
Бывшего политзаключенного задержали «за переход дороги в неположенном месте».
Бывший политический заключенный Вячеслав Косинеров сообщил, что находится в Ленинском РОВД Минска, пишет nn.by.
В соцсети он опубликовал видео, на котором идет вслед за милиционером возле стадиона «Динамо».
Косинерова задержали якобы за «переход дороги в неположенном месте».
Как сообщает телеграм-канал «Баста», вместе с Вячеславом задержали и его супругу Марину.
"Вызывают какого-то начальника, держать будут по максимуму, почему-то наших данных им недостаточно, - сообщил Вячеслав Косинеров. - Вот такой маленький бытовой фашизм со стороны слуг системы".