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Вячеслава Косинерова забрали в милицию

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  • 5.01.2019, 20:55
Вячеслав Косинеров
Фото: TUT.BY / Дарья Бурякина

Бывшего политзаключенного задержали «за переход дороги в неположенном месте».

Бывший политический заключенный Вячеслав Косинеров сообщил, что находится в Ленинском РОВД Минска, пишет nn.by.

В соцсети он опубликовал видео, на котором идет вслед за милиционером возле стадиона «Динамо».

Косинерова задержали якобы за «переход дороги в неположенном месте».

Как сообщает телеграм-канал «Баста», вместе с Вячеславом задержали и его супругу Марину.

"Вызывают какого-то начальника, держать будут по максимуму, почему-то наших данных им недостаточно, - сообщил Вячеслав Косинеров. - Вот такой маленький бытовой фашизм со стороны слуг системы".


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