Польша - одна из лучших стран для инвестирования и бизнеса 5.01.2019, 21:03

Варшава

Эксперты составили рейтинг, основанный на ряде характеристик.

Престижное издание «CEO World Magazine» поместило Польшу на второе место в рейтинге лучших стран для инвестирования и ведения бизнеса. Лидерами рейтинга также стали Чехия и Испания, передает «Радио Польша».

В тоже время лучшими в рейтинге оказались азиатские страны. Первое место заняла Малайзия, третье – Филиппины, а четвертое – Индонезия. В десятку также вошли Сингапур, Индия и Таиланд.

Великобритания и Франция попали во вторую десятку, а Германия – только в третью. США заняли 18-е место, а Китай – 24-е.

Рейтинг основан на таких характеристиках, как уровень коррупции, развитие инфраструктуры и положение рынка труда.