Игорь Сигов: Я прошелся по красной дорожке на «Оскаре»... 5.01.2019, 21:11

Игорь Сигов

Недавно известный белорусский актер отметил 50-летний юбилей.

Про жизнь на хуторе, работу в Купаловском театре, перенесенный инфаркт и почему сбежал от быта и семейной жизни - заслуженный артист Беларуси Игорь Сигов в честь 50-летнего юбилея рассказал kp.by.

Про жизнь на хуторе, работу в Купаловском театре, перенесенный инфаркт и почему сбежал от быта и семейной жизни - заслуженный артист Беларуси Игорь Сигов накануне 50-летнего юбилея рассказал "Комсомолке"

Фото: личный архив

- Игорь, услышав название рубрики - «Чего хотят мужчины», вы будто выдохнули: «Я уже ничего не хочу». Устали?

- Совсем нет, просто у меня в жизни было всё. Я дважды был женат, у меня сын и дочь, квартира, деревенский дом. Как в том анекдоте: «Господи, хочу, чтобы у меня все было!» И в ответ: «У тебя все было» (смеется). И в карьере все сложилось, сбылась даже мечта идиота - в 2010 году я съездил на церемонию «Оскар». Но в определенный момент изменилось отношение к жизни: что бы ни происходило, это не проблема, пока ты жив, все остальное можно решить.

30 декабря 2018 года Игорю Сигову исполнится 50 лет, он мечтает отпраздновать юбилей на Ниагаре

Фото: личный архив

- Это случилось после инфаркта?

- Да, в 2010-м я прошелся по красной дорожке на «Оскаре», а через год случился инфаркт - следствие перегруза, в тот год только в кино у меня было 7 проектов, постоянно кофе-сигареты-энергетики. Вечером спектакль в Минске, ночью едешь на съемки в Москву, отснялся, в машину и снова в Минск... Плюс эмоции, связанные с личной жизнью.

Я даже не понял, что у меня инфаркт - думал изжога, траванулся. Теперь знаю, что изжога подкатывает к горлу, а у меня было сильное жжение в груди в области сердца. Доктор так и сказал: «Сердце не болит, оно жжет».

Оказалось, что у меня случился разрыв сердца. Скорая привезла в РНПЦ «Кардиология», сразу же операция, во время которой поставили два стента…Помню перед операцией спросил сколько дней проведу в реанимации. Ответили - три. Ну, думаю, хорошо – и сразу в театр. Я тогда не знал, что за три дня человек либо приходит в сознание, либо умирает.

Мужчины часто переносят инфаркт на ногах, когда сердце покрывается мелкими рубцами. Устал - рюмку маханул, полегчало. Посплю - пройдет. И во сне умирают от инфаркта. Я тоже думал поспать, но жена вызвала «скорую»…

«Отказался от таблеток, но записался на фитнес»

- Как изменилась жизнь после инфаркта?

- Сейчас стараюсь дозировать нагрузки, но жизнь сильно не поменял. Во время реабилитации приходила психолог, рассказывала, что это нам знак свыше, что надо изменить свою жизнь, работу, привычки. Я решил – ну нет уж! Решил не холить-лелеять свои болячки, а помочь организму бороться.

Отказался от таблеток, прописанных врачами, но записался на фитнес. В прошлом я спортсмен, привык заставлять организм бороться собственными силами. Расширить сосуды? Можно лечь на диван и закинуть в рот таблетку, а можно заставить себя пройти, чтобы кровь не застаивалась.

Идея с фитнесом была рисковая, но того стоила. После инфаркта и реабилитации я набрал вес, оплыл. Рассудил так: сердце - это насос, мышца, а мышцу надо тренировать. Полгода благодаря тренеру, которая тоже рискнула, я занимался в зале, начинали с дыхательной гимнастики, приходил в форму постепенно. Сейчас мой фитнес - деревенский дом на хуторе, куда я переехал несколько лет назад, он вынуждает двигаться - косить, колоть дрова, топить печь. В этом году врач сказал мне о прогрессе по сравнению с предыдущими периодами.

В постановке Купаловского театра "Две души"

Фото: kupalauski.by

- А зачем через год после операции согласились стать директором Республиканского театра белорусской драматургии? Административная должность — нервотрепка.

- После инфаркта были мысли уходить из профессии. Чувство неудовлетворенности копилось и до инфаркта: в театре не происходило то, чего мне бы хотелось. Когда предложили стать директором, понял, что могу что-то изменить, находясь у руля. И попытался это сделать, у меня есть гордость за тот период, за то, что театр задышал.

- Когда с вами не продлили контракт, актеры написали письмо в Министерство культуры в вашу поддержку…

- Да, но я уже понимал, что я не чиновник, не человек системы, и ушел.

- Начальство критиковало, что вы не занимались работой директора на 100%, а вместо этого снимались в кино.

- Одно другому не мешает, я говорил это министру, объяснял, что директор - это стратег. Главная претензия состояла в том, что я показал в театре убыток. Были проверки, претензии, что директор должен разбираться в бухгалтерии, юриспруденции. Я не согласен, возможно, ошибаюсь, но для этого есть юрист и главный бухгалтер. Но с чем не согласен в корне, так это с тем, что театру сверху доводят план - по количеству спектаклей, зрителей, прибыли, которую театр должен отдать государству.

Да, РТБД на тот момент на 80% дотировался государством, но нельзя подходить к творческим людям с линейкой. Зачем устанавливать турникеты для учета рабочего времени? Как посчитать отработанное актером время? Или как не отпускать актера на съемки в кино, если за один съемочный день он получает там столько же, сколько за месяц в театре?

27-летний сын Игоря Илья много лет живет в Болгарии, в последнее время они общаются по интернету

Фото: личный архив

Что касается творчества, то за тот год, будучи директором театра, я выпустил 8 премьер за очень маленькие бюджетные деньги. Благодарен актерам и режиссерам, которые работали почти бесплатно. Паша Харланчук в качестве режиссера поставил спектакль «Дожить до премьеры», украинский режиссер Сергей Павлюк - «Бегчы з Эльсінора, альбо Гамлет навыварат», Александр Гарцуев тоже поставил спектакль...

«Сбежал от быта и семейной жизни - захотелось покоя»

- После этого периода я купил хутор и пришел к Николаю Николаевичу Пинигину с просьбой взять меня в Купаловский. Сегодня у меня 8 ролей, и я ни разу не пожалел, что пришел.

В постановке Купаловского театра "Ревизор"

Фото: kupalauski.by

- Но зачем вам театр, если основные заработки в кино?

- Театр - это особая атмосфера. И пусть я получаю немногим более 600 рублей, но это тоже хорошая сумма для поддержки штанов. Кино - штука нестабильная: сегодня есть, а год назад не было ничего…

В спектакле Купаловского театра "Чайка"

Фото: kupalauski.by

- Многие увидели вас нового в фильме «Внутри себя», который недавно получил белорусский «Оскар» как лучший фильм года.

- Это благодаря режиссеру Сергею Талыбову. Если бы не он, я бы играл привычного для себя следователя. А он попросил добавить незаметную красочку - чтобы не совсем я, чтобы странность была…

- В советские годы после такого кино проснулись бы новым секс-символом... Вы же сейчас завидный жених?

- Признаюсь - я не завидный. Несколько лет назад я сбежал от всего этого. Вторая по паспорту жена живет в квартире, там прописана дочка, ей уже 23. В какой-то момент мне захотелось покоя. Взял собаку и уехал на хутор. Сбежал от быта, надоели даже не разборки, а обыкновенная семейная жизнь - помыть посуду, вынести мусор.

Дочь Анастасия с любимцем отца Арчи

Фото: личный архив

Поначалу было жутковато, но меня спасала собака, мой Арчи - 50 килограммов абсолютного счастья… Уехал в обычный деревенский дом, в котором кто-то когда-то жил. Какое-то время даже разговаривал с домом, рассказывал ему, что я хочу в нем переделать, улучшить…

Актер уехал в обычный деревенский дом, в котором кто-то когда-то жил: полтора километра до одной деревни, полтора - до другой...

Фото: личный архив

Полтора километра до одной деревни и полтора - до другой, рядом поле, посреди одинокая березка. Вчера в четыре утра приехал со съемок – собаку, кошку с котятами надо накормить, дров нарубить, печку протопить. Но это такой кайф!

- А если вам на съемки – куда ж их деть?

- В деревне есть знакомые – накормят. Но собаку я оставлять не могу – она и сейчас в машине, ждет. Арчи ездит со мной и на съемки, и по делам. Не переживайте - с машиной все в порядке (улыбается). Не знаю почему – я не могу оставить его одного дома, такие у нас отношения. Ему четыре года, все это время мы вместе, мы и спим вместе, у нас абсолютная любовь.

Внутри дома - настоящая печь и камин

Фото: личный архив

- Читатели решат, что вы поставили крест на личной жизни.

- Жениться еще раз? Нет, не хочу. Жить можно по-разному: встречаться, дружить, заниматься сексом, но мое личное пространство уже никто не отнимет. Если нам хорошо вместе - давай жить, не напрягая друг друга. Но любые новые отношения приходят к тому, что «давай распишемся!» До штампа - «Милый, хочешь кофе? Вот тапочки», а после…

- У вас какое-то потребительское отношение к женщине.

- Ни от первой, ни от второй жены - они, правда, могут сказать обратное - я никогда ничего не требовал. Единственное, мог указать на грязную посуду в раковине.

Или другая ситуация: смотрю футбол, а мне «вынеси мусор!» Да вынесу через 15 минут, но досмотреть не дадут. А ведь 15 минут ничего не решают!

Но самое обидное для мужчин, когда говорят: «Я тебе стираю, убираю, мою, сама работаю, а ты мне - ничего!» И вот тут вопрос: я просил готовить, стирать, убирать? Не хочешь - не делай. Если такое происходит - это уже не семья. Я не зарекаюсь, но пока не готов жить с кем-то. Может, жду, чтобы внутри щелкнуло?..

С любимым Арчи

Фото: личный архив

Какие еще желания? Хочу, чтобы был мир. У меня много друзей в России и Украине, мы общаемся и понимаем, что эти войны нужны кучке людей, которая не может что-то поделить. А основная часть народа страдает…

А из ближайших желаний - хочу съездить к друзьям в Канаду и отпраздновать свои 50 на Ниагаре. Жду визу. Но если вдруг не сложится, отмечу юбилей и наступление Нового года у себя на хуторе. У каждого должна быть своя зона комфорта, которую не имеет права нарушать даже самый близкий человек.

ДОСЬЕ

Игорь Сигов родился 30 декабря 1968 года в Полоцке. Заслуженный артист Беларуси. С 1994 года - актер Республиканского театра белорусской драматургии, с 2012 по 2014 - одновременно директор театра. Снялся у ирландского режиссера Хуаниты Уилсон в главной роли в фильме «Дверь» по «Чернобыльской молитве» Светланы Алексиевич, который в 2010 году номинировали на «Оскар» в категории лучший художественный короткометражный фильм. С 2014 года - в Купаловском театре. Сыграл более сотни ролей в кино («Каменская», «Журов-2», «Застава Жилина», «Внутри себя» и др.)