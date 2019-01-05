Стало известной, какой будет погода на Рождество 5.01.2019, 21:25

Прогноз погоды на ближайшие два дня.

6 января страна останется под влиянием теряющего активность циклона, отходящего на юг Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Гидромет.

Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток -4..-10°С, ночью по северу при прояснениях до -12°С.

7 января погоду в стране будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, ночью и утром по юго-востоку еще скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по юго-востоку республики небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северный, днем неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -8..-14°С, при прояснениях -15..-18°С, максимальная - днем -6..-12°С.