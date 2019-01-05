Хакеры получили данные 25 миллионов паспортов клиентов Marriott 5.01.2019, 21:52

Они также могли получить данные 8,6 миллионов платежных карт.

Утечка персональных данных в результате хакерской атаки на группу отелей компании Marriott International затронула не 500 млн, а 383 млн человек. Об этом говорится в заявлении Marriott,опубликованном в пятницу, 4 января, пишет «Немецкая волна».

По уточненным данным, в руках хакеров могли оказаться незашифрованные паспортные данные около 5,25 млн человек, а также зашифрованные паспортные данные еще 20,3 млн человек. Об утечке данных стало известно в ноябре 2018 года, база была взломана еще в 2014 году.

Нарушители также могли получить данные 8,6 млн платежных карт, из них сейчас действительны не более 354 тысяч. Доказательств того, что у хакеров есть доступ к ключам шифрования, пока нет.