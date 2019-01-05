Александра Саснович: Mоя цель на сезон — попасть в топ-10 мирового рейтинга 5.01.2019, 22:03

Александра Саснович

Белорусская теннисистка назвала себя максималисткой.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (30 ВТА) рассказала о целях на сезон. Об этом пишет «Прессбол».

"Я максималистка, я хочу добиваться максимума. Если в чем-то это невозможно, то я не буду за это браться. Но если есть вещь, в которой я не лучшая, а она мне по силам, то я должна поработать над этим. Чтобы быть там, где я хочу быть, мне нужно работать над своими недостатками, и я это понимаю.

Моя цель на сезон — попасть в Top-10. Я думаю, что если и дальше продолжу также работать, то могу не сомневаться в себе. Да, это звучит немного безумно, я понимаю.

Я смотрю на себя в будущем. У меня есть амбиции. Ведь так не интересно, если у вас их нет. Здесь у всех теннисистов есть амбиции. У некоторых они поменьше, у некоторых побольше. Но если вы ничего не хотите, то это странно. Да, возможно, я хочу больше, чем могу, но я всё равно этого хочу", — сказала Саснович.