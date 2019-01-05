В Венгрии продолжаются протесты против политики Орбана 5.01.2019, 22:13

фото: AP

Участники акции в Будапеште выступили против изменения трудового законодательства.

В Будапеште несколько тысяч человек в субботу, 5 января, вышли на протест против изменений трудового законодательства, предполагающих резкое повышение сверхурочных часов работы, пишет «Немецкая волна».

Они также выступили против партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и премьер-министра страны Виктора Орбана.

Протесты в Венгрии начались сразу после принятия 12 декабря нового закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".