Белорусам на заметку: На чьи концерты в этом году можно попасть в Польше 5.01.2019, 22:25

Bon Jovi

Фото: Billboard

Каждый год в Польше выступают десятки мировых звёзд, выступающих в самых разных музыкальных направлениях.

Кого из популярных артистов ждать в 2019 году, и в каких городах состоятся их концерты? На этот вопрос ответили журналисты «Вечернего Гродно».

Январь

25 января в Кракове выступит британский певец Tom Odell.

26 января Tom Odell даст концерт в Варшаве.

Февраль

1 февраля британское трио Years&Years выступит в Варшаве

15 февраля группа Twenty One Pilots выступит в городе Лодзь

24 февраля – концерт Nicki Minaj i Future в Лодзи

Март

4 марта во Вроцлаве выступит украинская фолк-группа DakhaBrakha.

5 марта - концерт DakhaBrakha в Варшаве.

6 марта - DakhaBrakha в Кракове.

8 марта в Варшаве ожидается выступление украинской группы Kazka

9 марта в Варшаве выступит британская певица Jess Glynne.

9 марта также в Варшаве состоится концерт американского репера по имени Lil Xan.

15 марта в Лодзь приезжает Florence + The Machine.

Апрель

2 апреля в Варшаве в клубе Proxima выступит Alice Merton.

2 апреля в Кракове пройдет концерт канадского певца по имени Shawn Mendes.

13 апреля Alan Walker в Познани.

Май

4 мая в Кракове выступит Elton John.

7 мая Enrique Iglesias приедет в Краков.

17 мая состоится концерт Gromee Orcheston в Варшаве.

17 мая в Познани даст концерт Alvaro Soler.

18 мая - концерт Alvaro Soler в Варшаве.

Июнь

5 июня выступит группа Tokio Hotel в Варшаве.

6 июня в Кракове выступит Maroon 5.

24 июня – концерт Backstreet Boys в Варшаве.

26 июня – концерт Phil Collins в Варшаве.

Июль

3 июля в Гдыне в рамках Open'er Festival выступит Travis Scott.

12 июля в Варшаву приедет BonJovi.

20 июля в Варшаве выступит Pink.

Сентябрь

9 сентября в Краков приедет Ariana Grande.

19 сентября в Лодзи ожидается концерт канадского певца по имени Michael Buble.

20 сентября Michael Buble выступит в Кракове.