Белорусам на заметку: На чьи концерты в этом году можно попасть в Польше
- 5.01.2019, 22:25
Каждый год в Польше выступают десятки мировых звёзд, выступающих в самых разных музыкальных направлениях.
Кого из популярных артистов ждать в 2019 году, и в каких городах состоятся их концерты? На этот вопрос ответили журналисты «Вечернего Гродно».
Январь
25 января в Кракове выступит британский певец Tom Odell.
26 января Tom Odell даст концерт в Варшаве.
Февраль
1 февраля британское трио Years&Years выступит в Варшаве
15 февраля группа Twenty One Pilots выступит в городе Лодзь
24 февраля – концерт Nicki Minaj i Future в Лодзи
Март
4 марта во Вроцлаве выступит украинская фолк-группа DakhaBrakha.
5 марта - концерт DakhaBrakha в Варшаве.
6 марта - DakhaBrakha в Кракове.
8 марта в Варшаве ожидается выступление украинской группы Kazka
9 марта в Варшаве выступит британская певица Jess Glynne.
9 марта также в Варшаве состоится концерт американского репера по имени Lil Xan.
15 марта в Лодзь приезжает Florence + The Machine.
Апрель
2 апреля в Варшаве в клубе Proxima выступит Alice Merton.
2 апреля в Кракове пройдет концерт канадского певца по имени Shawn Mendes.
13 апреля Alan Walker в Познани.
Май
4 мая в Кракове выступит Elton John.
7 мая Enrique Iglesias приедет в Краков.
17 мая состоится концерт Gromee Orcheston в Варшаве.
17 мая в Познани даст концерт Alvaro Soler.
18 мая - концерт Alvaro Soler в Варшаве.
Июнь
5 июня выступит группа Tokio Hotel в Варшаве.
6 июня в Кракове выступит Maroon 5.
24 июня – концерт Backstreet Boys в Варшаве.
26 июня – концерт Phil Collins в Варшаве.
Июль
3 июля в Гдыне в рамках Open'er Festival выступит Travis Scott.
12 июля в Варшаву приедет BonJovi.
20 июля в Варшаве выступит Pink.
Сентябрь
9 сентября в Краков приедет Ariana Grande.
19 сентября в Лодзи ожидается концерт канадского певца по имени Michael Buble.
20 сентября Michael Buble выступит в Кракове.