Немецкий суд разрешил белорусскому экс-политзаключенному Рубцову остаться в Германии еще на 3 года 5.01.2019, 22:36

Юрий Рубцов

Фото: rfe/rl

Суд принял положительное решение по аппеляции Юрия Рубцова.

3 января суд в Германии рассмотрел апелляцию бывшего белорусского политзаключенного Юрия Рубцова, которому ранее было отказано в предоставлении политического убежища.

"Адвокат сообщил, что в отношении меня было принято положительное решение", - рассказал сайту palitviazni.info Юрий Рубцов.

Напомним, что гомельчанин Юрий Рубцов стал известен как "человек-майка". На уличные акции оппозиции в Минске он выходил в майке с политическими надписями. Самым известным стал лозунг "Лукашенко, уходи!". В октябре 2014 года Рубцова осудили на два с половиной года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, обвинив в «оскорблении судьи». На "химии" Рубцов отказывался работать, требуя достойный заработок, и голодал. Он сделал себе на груди тату "Лукашенко, уходи".

28 мая 2015 года суд приговорил Рубцова к двум годам колонии общего режима. Но 22 августа его в числе других политзаключенных помиловал своим указом Лукашенко. После этого Юрий Рубцов попросил политическое убежище в Германии, решения пришлось ждать около года. Оно оказалось не в пользу бывшего белорусского политзаключенного, но он решил подать апелляцию на отказ.

Юрий Рубцов живет в Нюрнберге, работает помощником домашнего мастера.

"По решению суда, мне позволено жить в Германии в статусе беженца еще в течение трех лет, - говорит бывший политзаключенный. - Это означает, что мне будут предоставлены новые курсы по изучению немецкого языка не два раза в неделю по два часа, а уже пять дней в неделю по восемь часов. Кроме этого, будет разрешено снимать квартиру, а после окончания курсов работать без ограничения в зарплате и рабочем времени".

Со слов собеседника, есть и много других нюансов, но обо всем он сможет узнать только после того, как получит на руки официальные бумаги из суда.

"А теперь я переехал жить в другое место, - добавляет Юрий Рубцов. - Адрес проживания изменился потому, что значительно уменьшилось количество беженцев, и, соответственно, правительство Германии снижает количество арендуемых помещений для беженцев. Именно в связи с этим из отеля, в котором я жил раньше, переселили всех беженцев в другие места ".