Экзоскелет поможет грузчикам и строителям справиться с весом 5.01.2019, 22:39

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Для управления экзоскелетом не требуются специальное обучение и навыки.

Американская компания Sarcos Robotics готовит сюрприз для строителей и грузчиков, пишет сайт socportal.info.

По информации компании полноростовый экзоскелет Guardian XO позволит выполнять производственные задачи — например, грузить или переносить предметы весом до 90 кг.

- Guardian XO позволит увеличить не одну из конечностей человека, а весь корпус целиком. В базовой комплектации пользователь сможет переносить предметы весом до 35 кг, почти не напрягая мышц, а в дополненной — до 90 кг, - отмечено в новости.

В Sarcos Robotics отмечают, что для управления экзоскелетом не требуются специальное обучение и навыки. Цена устройства не раскрывается, оно поступит в продажу до конца 2019 года.