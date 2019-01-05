Где и во сколько в Минске и Минском районе будут проходить богослужения на Рождество 5.01.2019, 22:25

Фото: minsknews.by

Службы в храмах начнутся 6 января — в Сочельник.

Где и во сколько в Минске и Минском районе пройдут богослужения на Рождество, сообщает портал sobor.by.

Свято-Духов кафедральный собор

Минск, улица Кирилла и Мефодия, 3

6 января

6.30 — Исповедь

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — Исповедь

9.40 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества

16.30 — Исповедь

17.30 — Всенощное бдение

23.40 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.30 — Исповедь

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)

9.30 — Исповедь

9.40 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

Петропавловский собор

Минск, улица Раковская, 4

6 января

6.30 — Часы 3-й, 6-й

6.30 — Исповедь

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества

17.30 — Исповедь

18.00 — Всенощное бдение

7 января

00.00 — Исповедь

00.00 — Часы 3-й, 6-й

0.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)

9.40 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

18.00 — Великая вечерня. Утреня. Час 1-й

Храм в честь Минской иконы Божией Матери (приход великомученика Георгия Победоносца)

Минск, улица Голодеда 53/1

6 января

6.15 — Исповедь

6.30 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

8.30 — Молебен

8.45 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 — 9-й час и Великая вечерня праздника Рождества

21.30 — Исповедь

22.00 — Всенощное бдение

7 января

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 — Молебен

18.00 — Великая вечерня. Утреня. Час 1-й

Приход храма равноапостольной Марии Магдалины

Минск, улица Киселева, 42

6 января

6.30 — Исповедь

6.30 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Исповедь

18.00 — Всенощное бдение

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.30 — Исповедь

6.30 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

16.00 — Великая вечерня

Храм Воскресения Христова

Минск, улица Гамарника, 29А

6 января

6.30 — Исповедь

6.30 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества

21.50 — Исповедь

22.00 — Всенощное бдение

23.40 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 — Великая вечерня

Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского)

Минск, улица Космонавтов, 24

6 января

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — Исповедь

9.40 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества

17.00 — Всенощное бдение

23.40 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 — Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 — Молебен. Лития

18.00 — Великая вечерня с акафистом Рождества Христова

Храм великомученика и целителя Пантелеимона

Минск, проспект Независимости, 191 в/ч 3214 «Спецназ»

6 января

8.00 — Исповедь

8.00 — Часы 3-й, 6-й

8.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 — Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

20.00 — Исповедь

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

12.00 — Праздничный молебен и поздравление военных гарнизона «Уручье»

16.00 — Великая вечерня

Приход храма апостола Андрея Первозванного

Минск, улица Малинина, 19

6 января

6.30 — Исповедь

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — Исповедь

9.40 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества

17.45 — Всенощное бдение

18.00 — Исповедь

23.00 — Исповедь

23.40 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 — Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

17.45 — Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову

Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы

Минск, Партизанский проспект, 147

6 января

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Час 9-й и Великая вечерня праздника Рождества

11.00 — Исповедь

17.00 — Всенощное бдение

7 января

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 — Молебен

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовном образовательном центре Белорусской Православной Церкви)

Минск, улица Зыбицкая, 27

6 января

8.20 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.10 — Великая вечерня праздника Рождества

17.50 — Исповедь

18.00 — Всенощное бдение

23.30 — Исповедь

23.45 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (на белорусском языке)

15.00 — Великая вечерня

Приход храма Святителя Николая Чудотворца

Минск, улица Ельницкая, 28а

6 января

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества

21.00 — Исповедь

22.00 — Всенощное бдение

7 января

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход в честь Рождества Иоанна Предтечи

Минск, улица Стахановская, 32

6 января

6.30 — Исповедь

6.30 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

8.30 — Исповедь

9.00 — Часы 3-й, 6-й

9.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Час 9-й и Великая вечерня праздника Рождества

21.00 — Исповедь

22.00 — Всенощное бдение

23.40 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

7.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 — Час 9-й. Великая вечерня. Утреня. Час 1-й

Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход в честь праведного Иоанна Кронштадского)

Минск, улица Саперов, 5

6 января

8.00 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Исповедь

18.00 — Всенощное бдение

7 января

8.00 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Минск, проспект Победителей, 82

6 января

6.30 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.15 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества Христова

17.45 — Исповедь

18.00 — Всенощное бдение (1-е)

22.45 — Исповедь

23.00 — Всенощное бдение (2-е)

7 января

1.00 — Часы 3-й, 6-й

1.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.30 — Часы 3-й, 6-й

6.50 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя в нижнем храме)

9.00 — Часы 3-й, 6-й

9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя в верхнем храме)

16.00 — Великая вечерня

Храм святителя Николая Японского

Минск, улица Лидская, 7

6 января

6.00 — Акафист свт. Николаю Японскому

6.30 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (народное пение)

8.30 — Исповедь

9.00 — Часы 3-й, 6-й

9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

16.00 — Великая вечерня праздника Рождества

23.00 — Всенощное бдение

23.00 — Исповедь

7 января

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 — Исповедь

10.00 — Часы 3-й, 6-й

10.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 — Великая вечерня

Приход храма Архангела Михаила

Минск, улица Янковского, 2

6 января

6.30 — Исповедь

6.30 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

8.30 — Великая вечерня праздника Рождества

9.00 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Исповедь

18.00 — Всенощное бдение

22.30 — Исповедь

7 января

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.00 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

10.30 — Молебен

18.00 — Великая вечерня

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

Минск, улица Притыцкого, 65

6 января

6.30 — Исповедь

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

8.30 — Исповедь (на 2-м этаже учебного корпуса)

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (на 2-м этаже учебного корпуса)

9.00 — Исповедь

9.40 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

18.15 — Исповедь

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная).

8.30 — Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

9.00 — Исповедь

9.40 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя, в Евфросиниевском храме)

18.00 — Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову

Храм равноапостольного князя Владимира

Минск, улица 1-я Поселковая, 47

6 января

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Великая вечерня праздника Рождества

17.00 — Всенощное бдение

19.00 — Исповедь

7 января

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.00 — Обедница. Молебен. Лития

18.00 — Великая вечерня

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

Минск, улица Карастояновой, 14

6 января

6.50 — Исповедь

7.00 — Часы 3-й, 6-й

7.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

8.50 — Исповедь

9.00 — Часы 3-й, 6-й

9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества

17.45 — Исповедь

18.00 — Всенощное бдение

23.40 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 — Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 — Великая вечерня

Приход храма благоверного князя Александра Невского

Минск, улица Козлова, 11

6 января

6.40 — Исповедь

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.40 — Исповедь

9.40 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества Христова

18.00 — Всенощное бдение

20.30 — Исповедь

7 января

0.00 — Часы 3-й, 6-й

0.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 — Великая вечерня

Приход храма Собора Белорусских Святых

Минск, улица Руссиянова, 9

6 января

9.30 — Исповедь

9.40 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

22.00 — Всенощное бдение

23.45 — Исповедь

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь мученицы Татианы

Минск, улица Руссиянова, 50

6 января

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.00 — Часы 3-й, 6-й

9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 — Великая вечерня праздника Рождества

17.00 — Всенощное бдение

17.00 — Исповедь

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм преподобномученика Афанасия Брестского

Минск, улица Рогачевская, 8А

6 января

6.30 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

8.00 — Исповедь

8.00 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Великая вечерня праздника Рождества

22.00 — Исповедь

17.00 — Всенощное бдение

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 — Молебен

17.00 — Великая вечерня. Утреня. Час 1-й

Приход храма Живоначальной Троицы

Минск, улица Севастопольская, 100

6 января

6.30 — Исповедь

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.00 — Исповедь

9.10 — Часы 3-й, 6-й

9.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Великая вечерня праздника Рождества

17.50 — Исповедь

18.00 — Всенощное бдение

22.30 — Исповедь

23.40 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.00 — Исповедь

9.10 — Часы 3-й, 6-й

9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 — Великая вечерня

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых)

Минск, улица Калиновского, 121

6 января

7.30 — Исповедь

8.00 — Часы 3-й, 6-й

8.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 — Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Исповедь

18.00 — Всенощное бдение

7 января

8.30 — Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия)

Минск, улица Франциска Скорины, 11

6 января

6.30 — Исповедь

7.00 — Часы 3-й, 6-й

7.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — Исповедь

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества

17.00 — Исповедь

17.00 — Всенощное бдение

7 января

8.30 — Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм-памятнник в честь Всех святых

Минск, улица Калиновского, 121

6 января

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

17.00 — Всенощное бдение

23.30 — Исповедь

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

Минск, улица Менделеева, 2

6 января

8.30 — Часы 3-й, 6-й

8.30 — Исповедь

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.45 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества

17.00 — Всенощное бдение

18.00 — Исповедь

23.00 — Исповедь

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.00 — Молебен с акафистом Рождества Христова

17.00 — Великая вечерня

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица»

Минск, улица Грушевская, 50

6 января

9.30 — Часы 3-й, 6-й, Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (часовня в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при онкологическом диспансере, пр-т. Независимости, 64)

21.00 — Исповедь

22.00 — Всенощное бдение

7 января

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого

11.00 — Благодарственный молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь Её иконы «Всецарица»

Храм преподобного Сергия Радонежского

Минск, улица Каролинская, 7

6 января

6.10 — Часы 3-й, 6-й

6.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

8.30 — Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Великая вечерня праздника Рождества

21.00 — Всенощное бдение

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 — Часы 3-й, 6-й

8.50 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм в честь мученика младенца Гавриила Белостокского (приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы)

Минск, улица Карпова, 1

6 января

9.15 — Часы 3-й, 6-й

9.45 — 10.45 — Исповедь

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.45 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

23.00 — 00.00 — Исповедь

7 января

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

00.30 — 1.10 — Исповедь

11.00 — Молебен

Приход храма Преображения Господня

Минск, проспект газеты «Правда», 31

6 января

7.00 — Исповедь

7.00 — Часы 3-й, 6-й

7.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

18.00 — Исповедь

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 — Великая вечерня

Приход храма священномученика Владимира Хираско

Минск, улица Матусевича, 33

6 января

8.00 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — 9-й час и Великая вечерня празднника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

21.00 — Исповедь

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

8.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 — Молебен с акафистом Рождеству Христову

Приход храма равноапостольной княгини Ольги

Минск, проспект Партизанский, 17

6 января

8.30 — Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.40 — 9-й час и Великая вечерня празднника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

19.30 — Исповедь

23.30 — Исповедь

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

9.40 — Часы 3-й, 6-й; чин изобразительных

Приход храма Богоявления

Минск, улица Чижевских, 4

6 января

6.30 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

23.40 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

00.00 — Исповедь

9.40 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.00 — Исповедь

Приход храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла

Минск, проспект Независимости, 26

6 января

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Великая вечерня праздника Рождества

21.00 — Исповедь

22.00 — Всенощное бдение

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма иконы Божией Матери «Донская»

Минск, улица Лесопарковая

6 января

16.00 — Всенощное бдение

16.00 — Исповедь

7 января

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма праведной Софии Слуцкой

Минск, улица Казинца, 108

6 января

6.30 — Исповедь

6.30 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — 9-й час и Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

20.30 — Исповедь

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Свято-Елисаветинский монастырь

Минск, улица Выготского, 6

6 января

6.50 — Полунощница (Елисаветинский храм)

7.40 — Часы 3-й, 6-й

7.40 — Исповедь

8.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества Христова

17.30 — Исповедь

18.00 — Всенощное бдение (Державный храм)

7 января

0.00 — Исповедь (Державный храм)

0.40 — Часы 3-й, 6-й

1.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Елисаветинский храм)

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)

Приход храма святителя Николая Чудотворца

поселок Сокол, ул. Барамзиной, 20

6 января

7.30 — Исповедь

7.40 — Часы 3-й, 6-й

8.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

16.45 — Великая вечерня и всенощное бдение (великое повечерие, лития, утреня) праздника Рождества

19.30 — Исповедь

7 января

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

7.40 — Часы 3-й, 6-й

8.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (нижний храм в честь Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна)

16.45 — Час 9-й. Великая вечерня. Утреня. Час 1-й

Приход храма Рождества Христова

Минский р-н, деревня Большое Стиклево

6 января

7.45 — Часы 3-й, 6-й

7.45 — Исповедь

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Час 9-й, великая вечерня праздника Рождества

20.45 — Исповедь

21.00 — Всенощное бдение

23.00 — Часы 3-й, 6-й

23.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

7 января

7.00 — Исповедь

7.00 — Часы 3-й, 6-й

7.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма великомученика и целителя Пантелеимона

г. п. Мачулищи, улица Пантелеимоновская, 1

6 января

8.20 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.40 — Час 9-й и Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

7 января

8.20 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 — Молебен

Храм святителя Димитрия Ростовского

поселок Михановичи, улица Школьная, д. 10

6 января

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

18.00 — Всенощное бдение

7 января

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Святого Духа

поселок Самохваловичи, улица Калинина, 7

6 января

8.00 — Исповедь

8.00 — Часы 3-й, 6-й

8.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 — Великая вечерня праздника Рождества

17.00 — Всенощное бдение

7 января

00.00 — Исповедь

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

Приход храма Архистратига Михаила

деревня Новый Двор, улица Центральная, 5

6 января

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.00 — Великая вечерня праздника Рождества

22.00 — Исповедь

23.00 — Всенощное бдение

7 января

1.00 — Часы 1-й, 3-й, 6-й

1.40 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы

деревня Прилуки, улица Больничная, д. 8

6 января

8.25 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

18.00 — Всенощное бдение

20.00 — Исповедь

7 января

8.25 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Успения Пресвятой Богородицы

деревня Крупица, улица Слуцкая, д. 2

6 января

9.00 — Исповедь

9.10 — Часы 3-й, 6-й

9.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.00 — Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

20.00 — Исповедь

7 января

9.00 — Исповедь

9.10 — Часы 3-й, 6-й

9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Николая Чудотворца

поселок Привольный, улица Тепличная, 18

6 января

16.00 — Всенощное бдение

16.00 — Исповедь

7 января

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Лаврентия Туровского

п.о. Щомыслица, улица Кирюнникова, 30Б

6 января

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

18.00 — Всенощное бдение

7 января

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Кафедральный собор Преображения Господня

Заславль, улица Замковая, 6

6 января

8.00 — Исповедь

8.00 — Часы 3-й, 6-й

8.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

21.00 — Всенощное бдение

23.15 — Часы 3-й, 6-й

23.45 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

7 января

8.00 — Исповедь

9.15 — Часы 3-й, 6-й

9.40 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход иконы Божией Матери «Млекопитательница»

деревня Раубичи, улица Шоссейная, 10

6 января

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

23.00 — Исповедь

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

10.00 — Молебен

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы

деревня Тарасово, улица Рождественская, 2

6 января

8.00 — Исповедь

8.00 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

16.00 — Царские часы

18.00 — Всенощное бдение

18.00 — Исповедь

7 января

8.00 — Исповедь

9.00 — Часы 3-й, 6-й

9.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня

а.г. Ждановичи, ул. Подлесная, 6

6 января

18.00 — Всенощное бдение

7 января

9.00 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм великомученика Димитрия Солунского (приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы)

деревня Старое Село, улица Центральная, 52А

6 января

9.00 — Исповедь

9.00 — Часы 3-й, 6-й

9.20 — Акафист Пресвятой Богородице

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

18.00 — Всенощное бдение

20.00 — Исповедь

23.40 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.00 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Феодосия Черниговского

деревня Петришки, улица Центральная, д. 7

6 января

10.00 — Водосвятный молебен

17.00 — Всенощное бдение

19.30 — Исповедь

7 января

8.00 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня

деревня Семково, улица Лесная, 3

6 января

8.15 — Часы 3-й, 6-й

8.30 — Исповедь

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Час 9-й, великая вечерня праздника Рождества

17.00 — Всенощное бдение

19.00 — Исповедь

7 января

8.15 — Часы 3-й, 6-й

8.30 — Исповедь (для детей и немощных)

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Воздвижения Креста Господня

деревня Королев Стан, переулок Воскресенский, 1

6 января

7.30 — Утреня

9.00 — Исповедь

9.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

16.00 — Всенощное бдение

7 января

9.00 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Николая Чудотворца

деревня Валерьяново, улица Городская, 10

6 января

9.00 — Часы 3-й, 6-й

9.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

17.00 — Всенощное бдение

19.00 — Исповедь

7 января

9.00 — Часы 3-й, 6-й

9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня

поселок Колодищи, улица Партизанская, д. 3

6 января

17.00 — Всенощное бдение

19.00 — Исповедь

7 января

8.00 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Успения Пресвятой Богородицы

поселок Колодищи, улица Волмянский шлях, 72

6 января

8.00 — Исповедь

8.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 — Великая вечерня праздника Рождества

17.00 — Всенощное бдение

19.00 — Исповедь

7 января

8.00 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Преображения Господня

деревня Острошицкий Городок, улица Ленинская, 4а

6 января

17.00 — Всенощное бдение

23.30 — Исповедь

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.00 — Благодарственный молебен

Приход храма Преображения Господня

поселок Большевик, улица Фабричная, 8

6 января

8.30 — Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 — Молебен

17.00 — Великая вечерня и всенощное бдение (великое повечерие, лития, утреня) праздника Рождества

7 января

8.30 — Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Святой Живоначальной Троицы

агрогородок Лесной, п. Боровляны, 20

6 января

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

17.00 — Всенощное бдение (в Троицком храме)

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная, в Троицком храме)

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (в Троицком храме)

Храм апостолов Петра и Павла

поселок Ратомка, улица Привокзальная, 9

6 января

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

14.00 — Великая вечерня и всенощное бдение праздника Рождества

14.00 — Исповедь

7 января

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого