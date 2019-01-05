Бутусов: Сегодняшний день будет во всех учебниках истории 5.01.2019, 23:05

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Вы слышите поступь веков?

День получения Православной церковью Украины автокефалии войдет в учебники по истории, написал в Facebook главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, сообщает «Гордон».

"Томос – это лучший оберег против российских бесов. Самое масштабное историческое событие в истории украинской православной церкви за последние 333 года! Константинопольский патриарх Дионисий IV под давлением Кремля подчинил украинскую церковь Москве в 1687 году, и сегодня, спустя 332 года, патриарх Варфоломей вернул украинской церкви свободу! Тогда это было предвестником скорого распада Речи Посполитой и наступления Московского царства в Украине, а сейчас это предвестник явления Украины как сильного конкурента нынешнему московскому царю. Вы слышите поступь веков? Сегодняшний день будет во всех учебниках истории", – отметил он.

По мнению Бутусова, получение Православной церковью Украины томоса об автокефалии – "это успех не только государства, но и общества".

"Россия ведет войну, устроила экономическую блокаду, берет заложников только потому, что рассчитывает расшатать моральную основу украинского сопротивления. И воздействие российской пропаганды идет не только через СМИ, но и через церковь. Разрыв в обществе и уход от России, создание украинской самоидентификации – это и есть победа, ведь уже сейчас российское давление приводит к консолидации украинского общества", – добавил журналист.

Он подчеркнул, что предоставление ПЦУ томоса – достижение президента Украины Петра Порошенко. По мнению Бутусова, "этот успех теперь навсегда будет связан с его именем".

"Да, Петр Порошенко будет использовать этот успех для своей предвыборной кампании, но что ж – в данном случае заслужил. Что, на мой взгляд, отнюдь не снимает с него ответственность за многочисленные провалы в реформах государства и за коррупцию и хаос в правительстве и силовых структурах, которые контролирует президент и его БПП. Просто государство многомерно, и политические лидеры в нем – тоже. Что-то удается блестяще, и такие успехи надо понимать и ценить", – написал Бутусов.

Журналист подчеркнул, что "Москва скрежещет зубами", а все российские СМИ "просто с ума сходят от злобы и бессилия". Бутусов убежден, что теперь процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в ПЦУ ускорится.

15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ МП не поддержала собор, в нем приняли участие только два митрополита УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

В ходе собора предстоятелем единой Православной церкви Украины избрали митрополита Епифания. Вселенский патриархат признал итоги собора и пригласил Епифания на Фанар 6 января 2019 года для вручения томоса об автокефалии украинской православной церкви.

5 января Варфоломей в патриаршем храме в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ.