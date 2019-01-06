Как зарплата «в конверте» может отразиться на жизни белорусов 13 6.01.2019, 8:37

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Фото: tut.by

Зарабатывать деньги в нашей стране становится все труднее.

Сложности с оформлением кредита в банке, потеря пенсии, вопросы при компенсации больничных — это только некоторые из проблем, которые могут возникнуть при получении серых зарплат. Чем еще грозят такие выплаты, сайт tut.by разбирался вместе с юристом адвокатского бюро REVERA Дарьей Ермак.

Работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). Наниматель выступает здесь в роли агента и только перечисляет платежи в бюджет.

При этом работодатель делает взносы в ФСЗН на социальное и пенсионное страхование в размере 34% от официально начисленной зарплаты и взносы в «Белгосстрах» на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на работе. По ним ставка может отличаться в зависимости от условий труда, но для большинства организаций это 0,6% от зарплаты.

Зарплата, налоги и взносы с которой выплачены частично, называется серой. Такая схема позволяет нанимателям уйти от уплаты обязательных страховых взносов, а работникам — сэкономить на подоходном налоге.

Как может выглядеть схема выплаты серой зарплаты

К примеру, при трудоустройстве наниматель и работник договариваются о зарплате. Однако в договоре фиксируется лишь минимальная зарплата — 330 рублей. Именно с нее работодатель уплачивает налог и отчисляет взносы в ФСЗН и Белгосстрах. Оставшиеся деньги работник получает на руки «в конверте».

Вторым способом выплаты серой зарплаты является ситуация, когда работник выполняет свои обязанности вовсе без заключения трудового договора, а зарплату ему выплачивают только «в конвертах».

Какие риски для работника?

Сложности с оформлением кредита в банке и потеря пенсии

Сумма запрашиваемого и выдаваемого кредита может быть привязана к размеру зарплаты работника. От нее также зависит итоговый размер предоставляемых денег. Что касается пенсии, то те периоды, когда компания не делала взносы в ФСЗН, не будут засчитывать в стаж для назначения пенсии. В результате это отразится на ее размере.

Вопросы при компенсации больничного, выплат по беременности и родам, оплате командировок

Пособие по нетрудоспособности бухгалтерия также рассчитывает, исходя из официальной и закрепленной в договоре зарплаты. Поэтому, если в договоре прописана минималка, то на достойный размер компенсации можно не рассчитывать.