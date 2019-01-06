НАТО выдвинуло России ультиматум по ракетам 2 6.01.2019, 8:51

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У Кремля есть «последний шанс».

У России есть «последний шанс» сохранить архитектуру международной безопасности, сформированную после окончания холодной войны, и вернуться к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает finanz.ru.

По его словам, если Москва не прекратит нарушать соглашение, тестируя и развивая ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, это приведет к «большим проблемам».

Североатлантический альянс не намерен отказываться от контактов с РФ в рамках совета Россия-НАТО, однако вынужден учитывать растущее военное присутствие российской армии вблизи своих границ, расширение военных учений и возросший риск конфликта, подчеркнул Столтенберг.

«Важно то, что у России есть последний шанс (вернуться в ДРСМ)», - цитирует генсека «Интерфакс».

США в начале декабре передали НАТО доказательства того, что Россия нарушает договор, в рамках которого Вашингтон ликвидировал ракеты, размещенные в Европе, а Москва, в свою очередь, сняла с вооружения и уничтожила комплексы, нацеленные на европейских союзников Штатов.

Получив спутниковую съемку, которая фиксирует траекторию ракеты SSC-8 и позволяет оценить ее дальность, главы МИД стран-членов альянса опубликовали совместное заявление, в котором обвинили Россию в нарушении договора и призвали срочно вернуться к его соблюдению.

Тогда же глава Госдепа Майк Помпео заявил, что Россия «годами нарушает» ДРСМД, и если эта практика не прекратится в течение двух месяцев, США также приостановят выполнение своих обязательств.

Президент России Владимир Путин спустя две недели ответил, что ему в принципе не понятны причины, по которым договор был подписан.

«Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были - и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение - одному богу известно», - заявил Путин.