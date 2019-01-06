В новогоднюю ночь туркменские студенты в Минске бросали петарды в милиционеров 6.01.2019, 8:44

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Студенты устроили драку с применением бит.

3 января в Белорусском государственном экономическом университете состоялось собрание с иностранными студентами вуза, на котором разбирались новогодние инциденты с участием студентов из Туркменистана, сообщают «Альтернативные новости Туркменистана», передает «Белсат».

На собрании декан вуза по работе с иностранными студентами Наталья Скриба сказала, что туркмены разделились на две группы и вступили в драку с применением бит.

«Разборки такие в пределах собственной нации», – говорила Скриба.

В новогоднюю ночь туркменские студенты взрывали на территории общежития петарды. Милиционеры, которые приехали, ситуацию не исправили – пьяные туркмены начали бросать петарды и в них.

Общежитие №5 БГЭУ, в котором живут все иностранные студенты этого университета – вероятно здесь произошла драка между студентами из Туркменистана

Фото – habartm.org

«Думал, война началась», – привел во время собрания слова коллеги заместитель декана факультета права Евгений Остапов.

Проректор по воспитательной работе университета Сергей Скриба призвал студентов к ответственности.

«Я не знаю, чем закончатся два случая: один случай – драка, второй – брошенная [в людей] при служебном исполнении петарда – они были с автоматами. Могло произойти все, что угодно», – заявил Скриба. – Мы все хотим, чтобы все вы уехали с хорошей репутацией».

Заместитель декана по работе с иностранными учащимися Елена Коляда сказала, что ни одному белорусу и в голову не пришло бы бросать петарды из окон:

«До этого могли додуматься только вы [туркмены]… Бросать петарды [из окна] – это говорит о ваших умственных способностях».

Наталья Скриба: «Кто пришел не совсем в нормальном состоянии, нужно понимать – дойти до [своей] комнаты и лечь [спать]». Из-за нескольких нарушителей впечатление складывается о всей нации в целом.

Представители администрации университета говорят, что не раз бывали в Туркменистане, общались с разными людьми, в том числе и с родителями студентов, но там наблюдали совсем другую ментальность.

«Какой собака вас кусает, когда вы сюда приезжаете?! Почему вы меняетесь диаметрально противоположно ?! Там вы другие, а тут вы… Что происходит? Свобода? Свобода? Еще что-то? К каждому милиционера или воспитателя не приставишь», – добавил Евгений Астапов.

По данным БГЭУ, туркменские учащиеся нарушают распорядок общежития не только во время праздников, но и в обычные дни: в комнатах, где проживают туркмены, грязно, из окон на улицу летят пакеты из-под молока и другой мусор.

Администрация вынуждена селить студентов из Туркменистана только вместе: опыт показал, что они не уживаются с другими иностранцами. Проблемой в 2013-м обеспокоился даже Лукашенко, который предложил построить для студентов из Туркмении «остров» с отелями и общежитиями.

В белорусских вузах обучается около 8 тысяч студентов из Туркменистана, около 300 из них – в БГЭУ. Белорусские вузы охотно берут их, потому что учатся они платно. В Туркменистане же белорусское образование считается европейским и недорогим.