Что говорится в тексте украинского Томоса, и чем он отличается от других 3 6.01.2019, 8:41

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Фото: nv.ua

В православии теперь существует 15 самостоятельных церквей.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос – документ, подтверждающий канонический статус новой Православной церкви Украины.

Томос ‒ это церковный документ. Раньше томосы были указами, которые издавались по разным причинам, но в последние несколько веков томос стал декларацией независимости церкви того или иного региона. Именно на основании томоса новая церковь формирует собственный устав ‒ церковную конституцию, пишет «Настоящее время».

В православии теперь существует 15 самостоятельных церквей ‒ без Украинской их было 14. Часть из них сформировались в древности, часть – стали независимыми относительно недавно, отделившись от древних церквей. Томосы есть только у отделившихся восьми церквей.

«Настоящее Время» сравнило томос Украинской церкви с аналогичными документами других православных церквей.

Его уникальность в том, что в нем четко очерчены границы новой церкви. Иметь общины за границами Украины запрещено. То есть, общины украинских верующих в диаспоре (Европа, США, Канада) переходят под управление вселенского патриарха.

Впервые в томосе прописывается роль константинопольского патриарха как высшей апелляционной инстанции в спорных вопросах. Раньше это подразумевалось по умолчанию.

В томосе есть пункты, которые не позволяют самостоятельно поменять статус церкви, титул ее руководителя или устав, по которому она живет. Это можно сделать только по согласованию с Константинополем.

Все томосы отличаются друг от друга. Иногда в томосах излагается история церкви. Так, в сербском томосе очень детально описывается история возникновения Королевства сербов, хорватов и словенцев. Похожий пункт есть у поляков, а также чехов и словаков.

Томос Албанской церкви, который выдали в 1937 году, уникален тем, что там отдельно прописано обещание светской власти гарантировать свободу и права православных верующих. В Албании православные – меньшинство, и местные власти добились независимости своей церкви среди прочего благодаря этому обещанию, вписанному в томос.

В томосе Румынской церкви, который она получила в 1885 году, отдельно отмечено, что о независимости местной церкви Константинополь просил "его величество король Румынии и его королевское правительство". В Греции же томос выдали в 1850 году по официальной просьбе не только правительства, но и местного духовенства, а также верующих. Эта деталь описывается в томосе церкви. Греческий документ также уникален тем, что наделяет местный Синод полномочиями регистрировать разводы верующих. До этого желающим развестись нужно было обращаться в Константинополь.

В украинском томосе упоминается глава новой церкви Епифаний и президент Украины Петр Порошенко.

В документах Греческой, Албанской, Польской, Чешской и Словацкой церквей указано, что они получают специальное церковное масло – миро – только от Константинополя. Миро используется, например, при крещении или освящении новых храмов. Другие церкви могут делать масло сами или же получают его от Константинополя, но в их томосах это не значится. Новая Украинская церковь будет получать масло из Константинополя.

При этом томосы объединяет то, что в них указывается название новой церкви, а также титул ее руководителя. В большинстве томосов высшей властью наделяется Синод, коллегиальный орган из нескольких епископов – нечто наподобие Кабинета министров.

Во всех томосах сказано, что после избрания нового главы церкви тот должен отправить письма руководителям других церквей – аналог верительных грамот и установления дипломатических отношений между государствами.

В каждом документе указывается – новосозданная церковь, а особенно ее руководитель, должны "в чистоте хранить православную веру".