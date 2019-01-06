Сергей Петрухин: Здравый смысл победит 1 6.01.2019, 8:59

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Сергей Петрухин

Белорусы на примере борьбы с аккумуляторным заводом в Бресте показали, что способны к солидарности.

Известный брестский блогер и активист Сергей Петрухин рассказал «Брестской газете», чем запомнился прошедший год и с чем связаны главные ожидания в году наступившем:

- Прошлый год мне запомнился «жэстачайшим» разочарованием во власти. Я окончательно и бесповоротно понял, что наши чиновники – это просто какая-то невообразимая команда безграмотных безответственных людей, которая абсолютно не знает, что ей делать. Т. е. они обманывают народ, не прислушиваются к людям, и их защищают силовые структуры, ведомство Шуневича. Я для себя понял, что у нас нет «депутатов», наших представителей в «парламенте». Это все похоже на оккупацию.

Основные ожидания от 2019 года, конечно, связаны с заводом, что его закроют. Что все-таки люди как-то солидаризируются, соберутся, поймут, если они до сих пор не понимают, что их просто кидают на растерзание свинцу. Я думаю, что все-таки здравый смысл победит. И если чиновники до этого сами не дойдут, тогда надо, чтобы это сделали люди. Ну, и я ожидаю, что смешное уголовное дело, которое возбуждено в отношении меня, прекратят.