Ожидания и реальность: откровения молодого специалиста 9 6.01.2019, 9:25

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Фото: kp.by

Выпускница журфака БГУ проанализировала свою работу.

О своих впечатлениях от реальной журналистской работы после первых месяцев в редакции «Вечернего Бобруйска» пишет корреспондентка издания, выпускница журфака БГУ Виктория Шахрай:

- Когда учишься на журфаке, будущая профессия окутана ореолом героизма и романтики. Представляешь себе киношного решительного журналиста, жизнь которого интересна и полна неожиданностей. Но когда приходишь на работу, оказывается, что все не так.

Газета "Нью-Йорк Таймс"

Фото pixabay.com

И хоть ты старательно отрабатывал каждую практику, во время учебы публиковался в кое-каких изданиях, приглядываясь к профессиональной «кухне», ожидания от журналистской работы почти не совпадают с реальностью.

Ожидание. Шумная, гудящая редакция, все спешат на встречи и походя надиктовывают новости, главред курит и громко матерится, если журналист ошибся или недоделал работу.

Реальность. Слышно, как матерятся на улице, внутри все в наушниках – снимают записи разговоров, главред спокойно и вежливо объясняет, где именно ты дурак.

Ожидание. Пишешь две недели сложный материал на проблемную тему, берешь эксклюзивное интервью и комментарии из министерств, публикуешь в надежде, что это будет интересно людям, получаешь признание.

Реальность. Десятки тысяч людей смотрят на муху, которая помешала установить мировой рекорд, твой материал интересен двадцати читателям.

Ожидание. В редакцию звонят неравнодушные читатели, готовые в подробностях рассказать свои интересные жизненные истории или поделиться важными новостями.

Реальность. Среди прочего раз в неделю звонит дедушка, которого больше всего на свете интересует, почему не в каждом номере газеты публикуют новые списки покойников.

Ожидание. Любой человек захочет побыть героем материала и сфотографироваться для газеты – это же так интересно.

Реальность. Сорок минут на холоде ловишь прохожих для рубрики «Стильный Бобруйск», подумываешь над тем, чтобы уже стать на колени и не сдерживаться, но опасаешься, что слезы на ветру замерзнут.

Ожидание. Фраза «Нужный вам чиновник будет через 15 минут, перезвоните» означает, что он будет через 15 минут.

Реальность. Фраза «Нужный вам чиновник будет через 15 минут, перезвоните» означает, что поговорить вы, возможно, сможете дня через два.

Ожидание. Люди понимают, что журналист всегда чем-то занят, и не будут лишний раз задерживать.

Реальность. «Я хоть и пришел сказать два предложения по заявленной теме, но приготовься слушать всю мою доблестную биографию».

Ожидание. Ты весь такой в курсе событий, знаешь все свежие новости и слухи.

Реальность. Узнаешь новости последний в стране, потому что третий день пытаешься сделать свой «это моя головная боль, когда же это прекратится» материал.

Ожидание. Пишешь статью на популярную у читателей тему и ждешь бешеного количества просмотров в Интернете и переходов из соцсетей.

Реальность. Читатель (ставит лайк в соцсети): «Судя по заголовку, интересная статья, но читать я ее, конечно, не буду», см. выше про муху.

Ожидание. «У меня висят четыре недоделанных материала и два опроса, но я все успею, еще же столько времени до номера».

Реальность. Дедлайн подкрался незаметно.

Но есть и приятные исключения: некоторые ожидания оказываются правдой

Ожидание. Фирменный юморок и всякие каламбуры от журналистов про новости и людей.

Реальность. «Ира, нам авария нужна?», «Лена, сдай бабушку», «Вика, твои наркоманы готовы?», «Николаевна, повесь своих тройняшек!», «Ира, сейчас будет убийство».

Ожидание. Не знаешь никого в новом городе, робко надеешься на возможную помощь коллег.

Реальность. Героев и экспертов для твоего материала помогают искать всей редакцией.

Спустя месяцы работы в редакции понимаешь – хорошо, что большинство ожиданий не оправдываются, потому что реальность оказывается гораздо интереснее.