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Томос об автокефалии передают Украинской православной церкви: прямая трансляция

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  • 6.01.2019, 9:31
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Фото: EPA/UPG

Процедура получения Украиной церковной независимости официально завершается.

В церкви Святого Георгия в резиденции Константинопольского патриархата Стамбуле началось богослужение. Во время него Вселенский патриарх Варфоломей передаст предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию томос, который провозглашает автокефалию, сообщает «Громадське».

С этим указом официально завершается процедура получения Украиной церковной независимости. Его написал на пергаменте афонский художник, каллиграф Лукас из афонского монастыря Ксенофонт.

Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции в Стамбуле подписал томос, который провозглашает автокефалию Православной церкви Украины.

Уже 7 января томос выставят в Софийском соборе, где его смогут увидеть все желающие.

Ранее Епифаний заявлял, что органы управления Украинской православной церкви сформируют в течение 1-2 месяцев после получения томоса.

15 декабря на Объединительном соборе в Киеве создали Православную церковь Украины. Предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя УПЦ КП.


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