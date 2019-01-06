Томос об автокефалии передают Украинской православной церкви: прямая трансляция

Томос об автокефалии передают Украинской православной церкви: прямая трансляция2
- 6.01.2019, 9:31
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Процедура получения Украиной церковной независимости официально завершается.
В церкви Святого Георгия в резиденции Константинопольского патриархата Стамбуле началось богослужение. Во время него Вселенский патриарх Варфоломей передаст предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию томос, который провозглашает автокефалию, сообщает «Громадське».
С этим указом официально завершается процедура получения Украиной церковной независимости. Его написал на пергаменте афонский художник, каллиграф Лукас из афонского монастыря Ксенофонт.
Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции в Стамбуле подписал томос, который провозглашает автокефалию Православной церкви Украины.
Уже 7 января томос выставят в Софийском соборе, где его смогут увидеть все желающие.
Ранее Епифаний заявлял, что органы управления Украинской православной церкви сформируют в течение 1-2 месяцев после получения томоса.
15 декабря на Объединительном соборе в Киеве создали Православную церковь Украины. Предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя УПЦ КП.