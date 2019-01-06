Рождество-2019: традиции, обряды и приметы в Сочельник

Рождество-2019: традиции, обряды и приметы в Сочельник1
- 6.01.2019, 9:39
- 1,155
На столе должно быть 12 блюд.
6 января с появлением первой звезды православные верующие садятся за стол и отмечают Сочельник, а на следующий день, 7 января, празднуют Рождество, пишет apostrophe.ua.
По традиции на стол готовят 12 постных блюд - по числу апостолов. Раньше предки в этот день ничего не ели целый день, а трапезничали лишь вечером за Святым ужином.
По традиции в Сочельник на столе должно быть:
Кутья;
Борщ или щи;
Жареные грибы;
Вареники с картошкой;
Постные голубцы;
Рыба - соленая или жареная;
Винегрет или любые овощи - отварные, маринованные;
Заливная рыба;
Тушеная капуста;
Фасоль;
Узвар;
Пончики или постный хлеб.
Основное блюдо на праздник - кутья. Ее традиционно готовят из пшеничных или ячменных зерен (а на юге Украины из риса). Перед тем их вымачивают в воде, толкут в ступе, сушат и снова бьют, чтобы окончательно освободить от чешуи.
Раньше кутья считалась основной обрядовой пищей, а потому с ней связано немало обрядов. После ее приготовления, вынув горшок, смотрели: если зерна поднялись через венчик - на благосостояние, а запали - коварство предзнаменования. В сваренное зерно добавляли мед, но помнили известную пословицу: "Не передай кутьи меда". В других регионах заправляли толченым маком, грецкими орехами, изюмом и другими вкусными приправами. Потом все это смешивали с узваром.