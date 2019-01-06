Рождество-2019: традиции, обряды и приметы в Сочельник 1 6.01.2019, 9:39

1,155

На столе должно быть 12 блюд.

6 января с появлением первой звезды православные верующие садятся за стол и отмечают Сочельник, а на следующий день, 7 января, празднуют Рождество, пишет apostrophe.ua.

По традиции на стол готовят 12 постных блюд - по числу апостолов. Раньше предки в этот день ничего не ели целый день, а трапезничали лишь вечером за Святым ужином.

По традиции в Сочельник на столе должно быть:

Кутья;

Борщ или щи;

Жареные грибы;

Вареники с картошкой;

Постные голубцы;

Рыба - соленая или жареная;

Винегрет или любые овощи - отварные, маринованные;

Заливная рыба;

Тушеная капуста;

Фасоль;

Узвар;

Пончики или постный хлеб.

Основное блюдо на праздник - кутья. Ее традиционно готовят из пшеничных или ячменных зерен (а на юге Украины из риса). Перед тем их вымачивают в воде, толкут в ступе, сушат и снова бьют, чтобы окончательно освободить от чешуи.

Раньше кутья считалась основной обрядовой пищей, а потому с ней связано немало обрядов. После ее приготовления, вынув горшок, смотрели: если зерна поднялись через венчик - на благосостояние, а запали - коварство предзнаменования. В сваренное зерно добавляли мед, но помнили известную пословицу: "Не передай кутьи меда". В других регионах заправляли толченым маком, грецкими орехами, изюмом и другими вкусными приправами. Потом все это смешивали с узваром.