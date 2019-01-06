Синдзо Абэ рассказал, как будет происходить передача Курил Японии 7 6.01.2019, 9:59

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Синдзо Абэ

Фото: РИА «Новости»

Заключение мирного договора с РФ положительно скажется на региональной стабильности.

Мирный договор между Москвой и Токио будет выгоден для Вашингтона, считает японский премьер-министр Синдзо Абэ. Об этом сообщает Kyodo (перевод – РБК)

«Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — сказал он.

«Сейчас дела обстоят так, что на четырех островах живут россияне. Территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности (части Курильских островов к Японии)», — заявил Абэ (цитата по ТАСС).

По его словам, подход Японии подразумевает «достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран».

Накануне японский премьер объявил, что переговоры по поводу заключения мирного договора между странами завершены. По его словам, теперь они с российским президентом Владимиром Путиным «должны положить конец» этому вопросу.

Путин предложил Абэ заключить мирный договор, которого у Москвы и Токио нет с 1945 года, на встрече в сентябре. Абэ в ответ на это подчеркнул, что мирный договор стороны заключат, но только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов. В конце декабря он говорил, что рассчитывает на новую встречу с Путиным, посвященную заключению договора. По данным источников Mainichi в японском правительстве, она может состояться 21 января.