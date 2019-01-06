«Белтелеком» сообщил абоненту об «автоматическом» подключении платной программы 12 6.01.2019, 10:28

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Почему районный узел электросвязи навязывает дополнительные услуги?

Абонент «Белтелекома» из Новогрудка получил в конце декабря по почте необычное извещение. В нем говорилось, что с его устройства рассылают спам. Чтобы этого избежать, оператор подключил антивирус «Лаборатории Касперского». В письме ясно написано: подключение бесплатное. И ниже курсивом: по истечении месяца — стопроцентная оплата, сообщает tut.by.

«Почему районный узел электросвязи навязывает дополнительные услуги?»

Услуга антивирусной защиты с использованием Kaspersky Anti-Virus на один компьютер через «Белтелеком» стоит 16 копеек в сутки, или 58,4 рублей в год. В письме защиту предложили со 100%-ной скидкой на месяц, а дальше — по полной стоимости.

«С 20 декабря будет произведено автоматическое бесплатное подключение услуги, — говорится в извещении. — Если вас не заинтересовало данное предложение, просим вас до 19 декабря позвонить в сервисный центр или отправить сообщение на e-mail».

«Почему районный узел электросвязи решил самовольно заняться навязыванием дополнительных услуг — непонятно, — рассуждает читатель TUT.BY, который прислал снимок письма в редакцию. — В письме не говорится о существовании альтернативных антивирусных решений, о том, что это решение может быть приобретено самостоятельно, и так далее».

К тому же у оператора есть эффективный способ справиться с абонентом-спамером: закрыть ему 25-й порт протокола TCP/IP (его применяют для пересылки почтовых сообщений в виде незашифрованного текста). Если сделать это, спам не получится рассылать технически — даже без платных антивирусов.

«Белтелеком»: «Отказ можно оформить любым удобным способом»

«Белтелеком» в комментарии подчеркивает: согласно Правилам оказания услуг электросвязи, оператор имеет право препятствовать рассылке спама. 25-й порт абонентам-спамерам закрывают принудительно.

«Принимая во внимание тот факт, что в большинстве случаев spam-рассылка осуществляется без ведома абонента с зараженного компьютера, именно тем пользователям, чей 25-й порт был закрыт, направляется предложение подключить услугу „Антивирусная защита“ ЗАО „Лаборатория Касперского“», — говорится в комментарии оператора.

Каждому пользователю ПК известно, что базовая защита компьютера — основа безопасности. На сегодняшний день одной из самых эффективных защит от вирусов является установка программных продуктов компании ЗАО «Лаборатория Касперского». Данные программные продукты автоматически сканируют компьютер на наличие угроз и вирусов, которые могут повлиять на производительность устройства. А если компьютер уже заражен, Антивирус «Лаборатории Касперского» поможет быстро удалить вредоносные программы и избежать потери данных и других неприятных последствий.

Сотрудниками Слонимского зонального узла электросвязи пользователям, попавшим в зону риска, а именно тем, с чьих адресов были зафиксированы „большие“ объемы исходящего трафика, и были точечно направлены предложения о подключении услуги „Антивирусная защита“».

Оператор утверждает: хотя в письме и говорилось про автоматическое подключение, у абонентов была возможность отказаться.

«Несмотря на то, что в предложении указано, что подключение к услуге выполняется автоматически, сотрудниками узла электросвязи непосредственно перед датой подключения услуги проводилась телефонная обзвонка абонентов.

В предложении также указано, что абоненту предоставляется возможность принятия решения о подключении к услуге. При отказе от подключения услуги абонент уведомляет узел электросвязи звонком по телефону или отправкой сообщения по электронной почте (реквизиты указаны в предложении). Данное предложение направляется абонентам заблаговременно для возможности принятия решения.

Следует отметить, что абонент имеет возможность бесплатной установки услуг антивирусной защиты сроком на 1 месяц. В течение месяца он знакомится с преимуществами использования лицензионной версии услуг антивирусной защиты.

После истечения акционного периода абонент имеет возможность отказаться от пользования услугой. Отказ можно оформить любым удобным способом: в Сервисных центрах „Белтелеком“, личном кабинете пользователя или в приложении „Мой Белтелеком“».

А как по закону?

С октября 2017 года в Беларуси действуют обновленные Правила оказания услуг электросвязи. Сейчас оператору для оказания дополнительных услуг получить выраженное согласие абонента. Согласие может быть выражено в том числе через «совершение абонентом конклюдентных действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение таких услуг».

Конклюдентные действия — это действия, которые выражают «волю установить правоотношение». Это может быть не устное или письменное волеизъявление, а поведение, по которому можно сделать заключение о таком намерении.