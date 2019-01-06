«Когда в ГАИ услышали об этом участке дороги, у них были квадратные глаза» 3 6.01.2019, 10:44

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Хорошо хоть, что водительскую взаимопомощь никто не отменял.

В новогодние праздники мы все становимся немного лучше: не хочется ругаться и ссориться, омрачать себе и другим светлые дни, а когда выдается возможность побыть немножко волшебником и дать чуду произойти, мы не отказываем себе в этом удовольствии.

Но наступают серые будни - все возвращается на круги своя: добрые дела занимают ровно столько места в нашей жизни, сколько мы им позволяем занять, пишет abw.by.

Вот ситуация, с которой сталкивалось абсолютное большинство автомобилистов за всего лишь месяц нынешней зимы. Вы двигаетесь в потоке машин, возможно, проголодались и устали, перебираете в голове все, что сделали за день и что еще нужно сделать, и видите в кювете автомобиль. Как быть? Предлагать ли помощь, пренебрегая своими планами? Тормозить, создавая аварийную ситуацию, рисковать, съезжая на скорости на снежную обочину? Решать надо быстро, потому что… Ну вот, уже проехали… Может, кто-то другой поможет?

Но, конечно, так происходит не у всех и не всегда.

"Мои родители живут в деревне Жажелка Смолевичского района, - рассказала ABW.BY Анна. - На въезде в деревню такой крутой поворот, что нередко водители, независимо от того, в каком направлении они двигаются, не могут в него вписаться. Главная улица делает резкий изгиб, проезжую часть не видно совсем, а если надо повернуть налево, приходится почти останавливаться и буквально "выглядывать", нет ли встречных машин…

Источник: abw.by

… Знаков предупреждающих здесь нет и никогда не было. Сосед, дом которого стоит на углу, уже, наверное, устал встречать "летунов" в своем заборе, потому что деревянное ограждение сменил на бетонное. А особый праздник был в деревне, когда в поворот не вписался и перевернулся грузовик с алкоголем. Вылетев в кювет, никто в ГАИ, естественно, не сообщает. Сами вызвали помощь, сами вытянули и по-тихому уехали. И так из недели в неделю. Насколько я знаю, только за этот декабрь машин пять "улетело". Последний раз, когда мы ехали к родителям, в кювете была машина МЧС. Мы спросили, чем можем помочь, но от нашей легковушки здесь толку ноль. Может, моими действиями и руководили эмоции, но я набрала телефон милиции и достаточно резко спросила: когда на этом повороте сделают хотя бы что-то, знаки установят или еще что? Приехали сотрудники ГАИ, сперва (может, в шутку, а может, и нет) назвали меня бдительной, но когда узнали, что здесь происходит, глаза их стали квадратными. Уже через несколько часов снежную кашу с проезжей части расчистили, дорогу песком посыпали".

Источник: abw.by

В истории Анны нет ничего необычного, она лишь подтверждает сложившийся на наших дорогах замкнутый круг: видя опасные места - глубокие выбоины, крутые необозначенные повороты или заледеневшие участки, - редкий автомобилист сообщит о них "куда надо". И даже когда особенности дорожной обстановки или погрешности в организации дорожного движения стали причиной ДТП с одним участником, редкий водитель признается в произошедшем. Потому что используемые в ПДД формулировки практически не оставляют ему шанса доказать свою невиновность.

87. При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные пунктами 88 и 89 настоящих Правил и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

При этом ситуация с опасными участками может не меняться с годами, ведь основанием для установки камер и знаков, снижения скоростного режима и использования дополнительных технических средств организации дорожного движения часто служит официальная статистика ДТП, которой, как выясняется, может и не быть.

Источник: abw.by

Хорошо хоть водительскую взаимопомощь никто не отменял. В нашем опросе, проведенном на уходящей неделе, отвечая на вопрос "Станете ли вы что-то делать, увидев на трассе автомобиль в кювете?", большинство участников - 54% - выбрало вариант "Да. Всегда остановлюсь и предложу помощь".

Еще 25% признались, что остановятся, если у них будет время, а дорожная обстановка позволит это сделать.

4% респондентов сообщат об увиденном в ГАИ, а 1% ограничится фотографированием - вдруг пригодится?

3% опрошенных не нашли подходящий вариант среди предложенных, при этом 13% отметили, что не видят смысла лезть не в свое дело и что-то делать, если нет прямой просьбы о помощи.

Получается, что попавший в беду автомобилист не останется без поддержки, но годы борьбы в русле "каждый сам за себя" сделали свое дело: мы не требуем от специальных органов и организаций исполнения их же обязанностей. Прямо какая-то тюремная зона получается: не верь, не бойся, не проси…