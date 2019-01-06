Трамп предупредил, что может использовать чрезвычайные полномочия 4 6.01.2019, 10:50

Президент США заявил, что может построить стену на границе с Мексикой без согласия Конгресса.

Дональд Трамп заявил, что может использовать для строительства стены на границе с Мексикой властные полномочия, которыми президент США имеет право пользоваться в чрезвычайных ситуациях. То есть, возвести стену без согласия Конгресса, сообщает «Голос Америки» .

Противоречия между Трампом и демократами в Конгрессе привели к частичному закрытию федерального правительства США, продолжающемуся две недели. Трамп заявил, что не поставит свою подпись под законопроектом, который не предоставит его администрации средств на строительство стены на границе.

Он пояснил, что способен назвать сложившееся на границе положение «чрезвычайной ситуацией национального масштаба» и «построить ее (стену) очень быстро».

Согласно Конституции США, Конгресс контролирует расходы федерального правительства, так что, если Трамп решит действовать подобным образом, он может столкнуться с юридическими проблемами.