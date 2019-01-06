Более 40 приходов Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины 1 6.01.2019, 10:36

1,538

По количеству переходов лидирует Винницкая область.

После Объединительного собора в Киеве и создание поместной церкви не менее 40 общин Московского патриархата заявили, что переходят к новой структуре.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Активно верующие УПЦ МП переходят на западе Украины:

4 общины на Львовщине;

4 общины на Хмельнитчине

3 общины в Черновицкой области;

2 общины на Тернопольщине;

2 общины на Волыни.

По количеству переходов лидирует Винницкая область. Там более 20 общин уже объявили о переходе в новую объединенную украинскую церковь. В

Винницкой епархии ПЦУ утверждают, что это далеко не полный список желающих.

«Есть общины, которые хотят перейти, но на них оказывается большое давление. Поэтому нужно уладить юридические вопросы. В некоторых приходах документы еще готовятся. Поэтому на самом деле их больше», ‒ рассказали изданию в Винницкой епархии ПЦУ.

Также еще четыре общины в центре Украины решили перейти в ПЦУ:

2 общины Черкасской области;

1 община в Киеве;

1 община на Днепропетровщине.

На востоке Украины ни одна из общин УПЦ МП еще не объявила о своем желании перейти в ПЦУ.

В целом, по данным издания, 40 общин УПЦ МП перешли в ПЦУ.