Более 40 приходов Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины

Более 40 приходов Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины1
- 6.01.2019, 10:36
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По количеству переходов лидирует Винницкая область.
После Объединительного собора в Киеве и создание поместной церкви не менее 40 общин Московского патриархата заявили, что переходят к новой структуре.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Активно верующие УПЦ МП переходят на западе Украины:
4 общины на Львовщине;
4 общины на Хмельнитчине
3 общины в Черновицкой области;
2 общины на Тернопольщине;
2 общины на Волыни.
По количеству переходов лидирует Винницкая область. Там более 20 общин уже объявили о переходе в новую объединенную украинскую церковь. В
Винницкой епархии ПЦУ утверждают, что это далеко не полный список желающих.
«Есть общины, которые хотят перейти, но на них оказывается большое давление. Поэтому нужно уладить юридические вопросы. В некоторых приходах документы еще готовятся. Поэтому на самом деле их больше», ‒ рассказали изданию в Винницкой епархии ПЦУ.
Также еще четыре общины в центре Украины решили перейти в ПЦУ:
2 общины Черкасской области;
1 община в Киеве;
1 община на Днепропетровщине.
На востоке Украины ни одна из общин УПЦ МП еще не объявила о своем желании перейти в ПЦУ.
В целом, по данным издания, 40 общин УПЦ МП перешли в ПЦУ.