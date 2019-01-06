В Борисове таксисты начали «междоусобную войну» 3 6.01.2019, 12:27

Водители снимают нарушения конкурентов на видеорегистратор и выкладывают в соцсети.

В пятницу, 4 января, в борисовской группе «Типичный Борисов» появилось видео от местной телекомпании «СКИФ», на котором видно, как водитель такси «135», ничтоже сумняшеся, ездит по городу на красный свет. Отметим, что на видео продемонстрированы два эпизода, между первым и вторым — интервал в два дня.

Журналист EX-PRESS.BY связался с администрацией такси "135" и попросил прокомментировать ситуацию.

— Конечно, это шок для нас. Водитель сильно подпортил нам репутацию. Но отметим, что это впервые такое с нашими водителями за всю многолетнюю работу, — сказали нам в службе такси. — По первому эпизоду — нарушение налицо, по второму будем еще разбираться. Есть информация о том, что у автомобиля отказали тормоза, и он был вынужден проехать перекресток таким образом. Видно, как работает аварийная сигнализация. В любом случае, разбор нарушений будет, к водителю будут применены санкции вплоть до увольнения.

В Отделе ГАИ Борисовского РУВД корреспонденту EX-PRESS.BY сообщили, что уже «занимаются этим вопросом. В ближайшее время к водителю будут применены меры».

Отметим, что за невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, согласно ст. 18.14 ПДД РБ, водителям может грозить наложение штрафа от 1 до 5 базовых величин.

Эта история получила большой резонанс в соцсетях и вылилась в конфликт между таксистами города. Сотрудников "135" явно задело видео телекомпании "Скиф", которой, кстати, в Борисове принадлежит служба такси "107".

Водители "135" сделали ответное видео, на котором видно, как такси "107", выехав на встречную полосу на проспекте Революции, припарковалась и взяла пассажира на борт.

За такое нарушение ПДД, согласно ст. 18.14. и ст. 18.22, водителю может грозить штраф от 1 до 5 базовых величин.