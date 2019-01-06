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Илон Маск показал, на что будет похож его звездолет

  • 6.01.2019, 12:37

Первый тестовый полет состоится уже в феврале.

У себя в Twitter Илон Маск опубликовал изображение космического корабля, на который будет похож его Starship.

Он напоминает звездолеты из фантастики пятидесятых: сверкающая металлом изящная конструкция. Сейчас SpaceX занимается сборкой тестового прототипа Starship.

Тестовый корабль будет чуть больше 9 метров в поперечнике, но окажется короче будущего настоящего звездолета и не будет оборудован иллюминаторами. На нем будет проверена принципиальная возможность полетов перед основной миссией в 2020 году. Тестовый полет может быть проведен уже этой весной.

Starship — это переименованная Big Falcon Rocket (точнее, верхняя ступень ракеты), тогда как ракетный ускоритель получил название Super Heavy.

К тому же Маск сообщил, что в феврале будет организован первый тестовый полет Crew Dragon. Первоначально он должен был состояться в декабре 2018 года.


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