Илон Маск показал, на что будет похож его звездолет 6.01.2019, 12:37

Первый тестовый полет состоится уже в феврале.

У себя в Twitter Илон Маск опубликовал изображение космического корабля, на который будет похож его Starship.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR — Elon Musk (@elonmusk) 5 января 2019 г.

Он напоминает звездолеты из фантастики пятидесятых: сверкающая металлом изящная конструкция. Сейчас SpaceX занимается сборкой тестового прототипа Starship.

Тестовый корабль будет чуть больше 9 метров в поперечнике, но окажется короче будущего настоящего звездолета и не будет оборудован иллюминаторами. На нем будет проверена принципиальная возможность полетов перед основной миссией в 2020 году. Тестовый полет может быть проведен уже этой весной.

Starship — это переименованная Big Falcon Rocket (точнее, верхняя ступень ракеты), тогда как ракетный ускоритель получил название Super Heavy.

К тому же Маск сообщил, что в феврале будет организован первый тестовый полет Crew Dragon. Первоначально он должен был состояться в декабре 2018 года.