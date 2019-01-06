Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 1 6.01.2019, 12:46

Православные готовятся к одному из самых главных церковных праздников — Рождеству Христову.

Слово «сочельник» берет свое название от сочива, основного блюда этого дня, которое готовится из вареных или пропаренных зерен злаковых культур и приправляются медом, туда нередко добавляют изюм, пишет mogilev.online.

Однако не надо забывать, если планируется причащаться за ночным праздничным богослужением, то после шести вечера пищу не принимают и не пьют воды.

Женщины в сочельник встают как можно раньше, умываются и читают молитву. Пока не встали домашние, важно успеть приготовить кутью и узвар. Поверье гласит, что если успеть, то в семье весь год будет здоровье и достаток.

Целый день в сочельник не употребляют никакой пищи и приступают к вечере тогда, когда на небосводе появляется первая звезда, которая означает скорое рождение Христа.

Если вдруг перед Рождеством вы с кем-то поссорились, то просто необходимо помириться и простить обидчиков. Все взятые взаймы предметы нужно вернуть до Рождества.

В сочельник запрещено наводить порядок в доме, в противном случае обеспечены ссоры на весь год — 6 января посвятите только приготовлению еды.

Готовить вечерю надо с хорошим настроением, не держать зла ни на кого. Не забывайте, что все приготовления заканчивают до 15:00, именно после этого времени в храмах начинают готовиться к рождественским богослужениям.

По традиции на праздничном столе должны быть 12 блюд — по числу апостолов и месяцев в году. Они должны быть постными, ведь именно 6 января заканчивается Филиппов пост.

Рождественское меню:

Кутья — основное блюдо на рождественском столе. Именно с нее начинается праздничная вечеря.

Узвар — отвар из сухофруктов с добавлением плодов шиповника, черноплодной рябины и сушеных трав (мята, мелисса).

Пирожки — блюдо, которое обязательно ставят возле хозяина дома, поскольку символизируют мужскую энергию.

Рыба. ІХТІОС — символ Христа, греческая аббревиатура имени читается, как «рыба». Кроме того, рыба символизирует женскую энергию, а значит ставится возле хозяйки дома.

Вареники символизируют достаток в доме, ведь всем и каждому хочется «кататься, как вареник в сметане».

Фасоль и горох означают достаток, возрождение.

Борщ символизирует кровь убиенных вифлеемских детей.

Голубцы — от слова «голубь» — символа любви Божьей.

Грибы — символизируют две природы Иисуса Христа: божественную (шляпка) и земную (ножка).

Винегрет.

Хлеб.

Домашние соленья.

Ужин проводят молча, из-за стола не выходят до самого окончания. Ложку, взятую в руки, на стол назад уже не кладут. Запивают еду только узваром.

Из дома до окончания вечери не выходят, чтобы не впустить нечистую силу. Да и вообще лучше не оказываться в сочельник далеко от своего дома, чтобы весь последующий год не скитаться.

Накрывая на стол, выбирают праздничную скатерть и посуду, расставляют свечи. Живой огонь — защита дома от нечисти. Самим также следует нарядиться в новую и обязательно светлую одежду, чтобы не накликать траур в семью.

За столом собираются все без исключения члены семьи, при этом незамужние и неженатые молодые люди на углах столов не сидят. К столу нельзя также опаздывать — будешь весь год блуждать в далекой стороне.

Если же гости неизбежны, стараются, чтобы пришел счастливый и приятный человек. Эта примета связана с общеевропейской традицией первого гостя: кто первым переступит порог дома, тот и запрограммирует семью на весь год. И если придет человек злой, год будет неудачным.

Перед тем, как садиться за стол в Свят вечер, нужно дунуть на лавку или стул, чтобы сдуть души предков, заглянувших в гости, и ненароком на них не сесть.

В Рождественскую ночь нельзя ложиться спать — счастье свое проспишь.

Теплое Рождество — к холодной весне.

Наши предки верили, что в три часа ночи с 6 на 7 января открываются небеса, поэтому если в это время выйти на улицу и попросить высшие силы о своей мечте, она непременно исполнится. Главное, помнить: нельзя просить за других — желание должно быть только вашим, а еще оно ни в коем случае не должно нанести вред другим — это категорически воспрещается.