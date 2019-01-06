Роман Кисляк: В новом году протест брестчан будет развиваться 6.01.2019, 12:53

Роман Кисляк

Люди восприняли строительство завода АКБ как покушение на самое святое для них.

Правозащитник Роман Кисляк рассказал «Брестской газете», чем запомнился прошедший год и с чем связаны главные ожидания в году наступившем:

- Этот год у меня ассоциируется с общественным протестом против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Опасность этого производства мобилизовала сотни брестчан на борьбу за здоровую окружающую среду. Брестчане восприняли это строительство как покушение на самое святое для них: свою землю, свой дом, здоровье детей и близких. Собрано 39 тысяч подписей против строительства завода. В апреле прошел двухтысячный митинг «Брестчанки против свинца».

С конца февраля жители Бреста и Брестского района каждое воскресенье собираются на площади Ленина и выражают свое возмущение тем, что их протест против завода игнорируется властями. Активисты добились вывоза свинцовых отходов из поселка Зеленый Бор Ивацевичского района. В декабре жители Брестского района сформировали инициативную группу по проведению местного референдума о запрете строительства и эксплуатации производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Я ожидаю в новом году развития общественного протеста против аккумуляторного завода. Все-таки разум должен восторжествовать: власти должны услышать жителей брестского региона и закрыть это опасное для Бреста предприятие!