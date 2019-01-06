Китай процветает – а Россия завидует 4 6.01.2019, 12:59

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Отставание РФ видно на примере острова, разделенного между Москвой и Пекином.

Есть один остров, разделенный на две части — российскую и китайскую, и из его истории можно извлечь кое-какие геополитические уроки. Одни называют остров Большим Уссурийским, другие — Хэйсяцзыдао, в зависимости от национальности. Остров расположен между двумя реками, Уссури и Амуром, и уже более 150 лет он вызывает споры и портит отношения между Москвой и Пекином, пишет издание Il Foglio (перевод – inosmi.ru).

Из-за странного расположения было непонятно, кому он должен принадлежать: остров с самого момента образования находился ровно посередине между двумя империями. В 1929 году его полностью захватил Советский Союз, потом его оккупировали японцы. Москва отвоевала его опять, но в 1964 году Китай инициировал серию переговоров с целью вернуть себе хотя бы часть территории. Переговоры сначала с СССР, а потом с Россией завершились лишь в 2004 году, когда два государства подписали соглашение, разделившее остров почти пополам — на русскую и китайскую части. Соглашение вступило в силу четыре года спустя, и с того момента и Китай, и Россия были вольны делать со своими частями что пожелают.

Территорию, принадлежащую Китаю, превратили в природный заповедник, куда каждый год приезжают около 600 тысяч туристов. Русскую часть населяют около сотни человек, и все они живут в разваливающихся домах, стоящих посреди сухого бурьяна, в котором встречаются и остовы брошенных машин — советское наследие. Даже дети там не играют: те, у кого есть дети, уезжают отсюда.

В последнее время российские СМИ много говорят об этом острове. Это уголок России, предоставленный самому себе, и нищета его особенно заметна в сравнении с окрепшей и оживленной китайской половиной. Одна русская журналистка рассказывает, что Большой Уссурийский относится к Хабаровскому краю на российском Дальнем Востоке, и быстрее всего добраться туда можно на пароме, который минут за 20 достигает «левого берега», как его называют местные жители. Паромы ходят всего три раза в день, пять дней в неделю с апреля по октябрь. В 2013 году был построен мост, соединяющий остров с континентом. На острове вы не найдете ни одной асфальтированной дороги, и на машине передвигаться по нему очень трудно. Если же вы намерены посетить остров с другой стороны, то легко заметить, что китайцы позаботились обо всем. Здесь есть и морское транспортное сообщение, и автомобильные дороги, и железные: поезд из города Фуюань ходит каждые 15 минут, а как только вы доберетесь до места, вашему взору предстанут чистые, приведенные в порядок улицы, туристы, зонтики, улыбки.

В российской части острова не хватает буквально всего — продуктов, школ, больниц. Пустота и разруха чередуются с грязью и снесенными домами. Несмотря на это, жители не намерены покидать свою часть острова, возможно, это скорее вопрос принципа, борьба с властями. Домов на Большом Уссурийском больше нет: одни разрушены во время наводнений, другие снесены. Но когда-то у русских на острове были дачи, летние дома, где они проводили самое жаркое время года, отдыхали, ловили рыбу. То, что когда-то было пляжем, сейчас превратилось в сумеречную зону. Когда-то, рассказывают остающиеся здесь жители, после наводнения 2013 года к ним даже приехал Владимир Путин. Он заходил едва ли не в каждый дом, пил чай среди того, что осталось от кухонь: «Миллиона рублей хватит, чтобы все отремонтировать?» — спросил президент у одной из семей, чей дом был полностью разрушен. «Если этого мало, добавь еще», — приказал Путин сопровождавшему его чиновнику. Миллиона рублей хватило бы, если бы люди его получили. Жители из числа оставшихся пытались отремонтировать или построить заново дома, как могли, но есть люди, которые приезжают из Хабаровского края, чтобы разрушить то немногое, что еще остается. После наводнений остров получает государственные субсидии, и жители континента называют его население «разбойниками» и «пиявками».

Большой Уссурийский отвернулся от Хэйсяцзыдао. Две половины острова не контактируют друг с другом, а если русские хотят перейти на китайскую часть, то оказывается, что доступ ограничен. Когда они пытаются добраться до острова из города Фуюань, им часто просто не продают билет.

Если российская часть острова поражает нищетой и грязью, то та, что принадлежит Пекину, полна животных и птиц. На китайской половине тоже были наводнения, но китайцы менее чем за год все восстановили. Здесь даже есть девятиэтажная пагода, которая вызывает у русских зависть: ее можно увидеть даже из Хабаровского края. Здесь есть и ботанический сад, и китайцы не хотят, чтобы кто-то там жил, ведь окружающая среда должна оставаться нетронутой. Две части острова даже не смотрят друг на друга: китайская часть отворачивается от российской, а российская завидует китайской. Так кого же нам следует бояться больше?