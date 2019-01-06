Новый год в кредит 2 6.01.2019, 13:19

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Почему белорусы так много одалживают денег в банках, и что с этим делать?

Средний белорус потратил в этом году на новогодние праздники сумму, которая составляет более половины ежемесячных расходов обычной семьи, сообщает «Белсат».

Такие цифры дают результаты опроса, проведенного аналитиками компании Picodi.com. Согласно им, наши сограждане были готовы потратить на рождественское настроение приблизительно 649 рублей. При этом в столице новогодние расходы увеличивались до 767 рублей, а жителям меньших городов хватало и 564-х.

Из этой суммы на подарки среднестатистический белорус планировал выделить из своего бюджета 234 рубля. Еще 240 рублей планировались на праздничный стол. Еще 175 рублей белорусы были готовы потратить на праздничные наряды и другой новогодний аутфит.

По последним данным «Белстата», среднестатистическая семья в месяц тратит в среднем 1133,1 руб. То есть, за праздники один человек потратил более половины месячных расходов целой семьи.

То, что белорусы потратили на новогодние праздники довольно большие суммы, подтвердил Belsat.eu заместитель директора брокерской компании procredit.by Сергей Салейко.

— Спрос перед праздниками увеличился однозначно. Также увеличилось и предложение, так как в некоторых банках в конце года остались свободные средства, которые они активно втягивали в оборот и «раздавали», – отметил он.

При этом белорусы стали значительно меньше обращаться за ссудой в ломбарды. По крайней мере в сети ломбардов ООО «ВИСЕМ» не зафиксировали роста спроса на их услуги в декабре. Как рассказали в компании корреспонденту Belsat.eu, в последнее время белорусы стали «намного меньше» обращаться в учреждения компании. Причины определенного падения спроса на услуги ломбардов в компании связывают с ростом популярности карточек рассрочки, вроде «Халва» или «Черепаха».

Как пояснили Belsat.eu в МТБанке, хотя такие карточки и не позволяют снимать деньги или оплачивать услуги в ЕРИП или кредиты, но с их помощью можно отсрочить оплату и без процентов приобрести какой-то товар, при этом выплачиваются отсроченные выплаты по частям. Стоит такая услуга только 9,9 рубля в год. А проценты появляются только в случае, если не вносить деньги в определенный срок.

По данным Нацбанка, на 1 декабря 2018 года белорусы были должны банком кредитов на рекордные 11,38 млрд рублей. За ноябрь общая сумма кредитов населению увеличилась на 216,3 млн рублей. Среди этой суммы долги граждан по потребительским кредитам увеличились на 108,5 млн рублей и в настоящее время составляют 4,28 млрд.

Вместе с тем, как заявил в беседе с Belsat.eu старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб, эти рекордные 11,38 млрд рублей достаточно скромные по сравнению как с соседними странами, так и в отношении совокупного внутреннего продукта Беларуси.

– В целом рост кредита – это нормальное явление. Я не думаю, что сейчас этот рост чему-то угрожает, – отметил аналитик.

По его мнению, такой рост является следствием роста реальных доходов населения.

Но эксперт признал, что необузданный рост кредитования в будущем может создать проблемы. По этому поводу Вадим Иосуб напомнил, что Нацбанк с мая 2018 года ограничил возможную кредитную нагрузку на человека в размере 40% от его дохода.

– По сути, ограничил количество кредитов каждому конкретному человеку в плотной увязке к его доходам. Чтобы потом не оказалось, что большая часть заработка человека уходит на возврат кредитов, которые он, не думая, набрал, – отметил собеседник.

По прогнозам эксперта, в этом году долги по кредитам продолжат увеличиваться – хотя и не так быстро, как это было в 2018-м.