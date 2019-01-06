Рефат Чубаров: Украина получила один из самых мощных факторов для обеспечения независимости 6.01.2019, 13:44

РЕФАТ ЧУБАРОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Глава Меджлиса крымскотатарского народа прокомментировал получение томоса Украинской православной церковью.

Вручение томоса об автокефалии Православной церкви Украины – мощный фактор для обеспечения и охраны независимости страны. Об этом в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров, сообщает gordonua.com.

"Следующими такими факторами должны стать членство Украины в НАТО и ЕС, преобразование Автономной Республики Крым в крымскотатарскую национально-территориальную автономию в составе Украины", – написал он.

Чубаров подчеркнул, что вопрос о предоставлении томоса "намного шире, чем религиозный вопрос".

15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ МП не поддержала собор, в нем приняли участие только два митрополита УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

В ходе собора предстоятелем единой Православной церкви Украины избрали митрополита Епифания. Вселенский патриархат признал итоги собора и пригласил Епифания на Фанар 6 января 2019 года для вручения томоса. 5 января Варфоломей в патриаршем храме в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал перевод томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Согласно тексту томоса, митрополиту Киевскому не дается право учреждать приходы за пределами Украины, он также должен ежегодно собирать архиерейский собор. При этом митрополит Киевский получил место в диптихе следом за предстоятелем православной церкви Чехии и Словакии.

6 января вселенский патриарх Варфоломей вручил в храме Святого Георгия в Стамбуле томос об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ Епифанию.