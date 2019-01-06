У Китая есть слабое место, которое может использовать Трамп 6.01.2019, 14:14

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Дональд Трамп

Американский президент получил шанс заручиться поддержкой китайского народа.

Президент Дональд Трамп имеет достаточно оснований осуждать Катай за толерантность к воровству интеллектуальной собственности и другим злоупотреблениям в сфере торговли. Существуют первые признаки того, что американские переговорщики уже добились определенных уступок Пекину относительно доступа к рынку и защите интеллектуальной собственности. Однако эта сделка никак не повлияет на поведение Китая. Для этого Трамп должен играть против правил, отстаивая интересы обычных китайских рабочих. Это может нанести удар по Коммунистической партии страны и продемонстрировать, что в США существуют противоречия не с китайским народом, а с китайскими властями. Об этом анализирует в статье издания The Atlantic (перевод – zik.ua).

Став свидетелями арабской весны и того, с какой скоростью самосожжение тунисского уличного торговца вызвало массовую волну протестов, элита Коммунистической партии Китая решила усилить свой жесткий режим цензуры и укрепить власть Си Цзиньпина.

В основе этих усилий лежит китайский Золотой щит (системы фильтрации Интернет-контента). Это, с одной стороны, действительно большое достижение. Тогда как китайские предприниматели начали доминировать в глобальной электронной коммерции и мобильных платежах, а количество китайских технологических стартапов в Китае приближается к числу стартапов в Соединенных Штатах, китайская государство смогло ограничить высказывания политически щекотливых мыслей в цифровых медиа. При этом, она ограничила распространение террористических атак и политического инакомыслия, которые носят вирусный характер.

Однако теперь, когда в Китае происходит замедление темпов роста, Золотой щит и Коммунистическая партия страны, которая защищает его от любой критики, сталкивается с непростым испытанием.

Социальные медиа-цензоры Китая должны предусмотреть, какие истории могут усилить оппозицию. Рано или поздно, даже самый жесткий режим цензуры заходит в тупик. Вопрос лишь в том – когда. Именно поэтому американские политики должны избрать новый подход к Китаю.

Рассмотрим тот вариант, когда Коммунистическая партия особенно заинтересована в разговорах о торговой войне Дональда Трампа и ее собственной болезненной реакции на нее. Если бы общественный гнев введением американских тарифов истек, то руководству страны стало бы гораздо сложнее предлагать американцам определенные уступки.

Существует и другая возможность. Некоторые китайцы одобряют жесткий подход Трампа. Как недавно заметил продемократический активист Чен Гуанчен изданию The Washington Post: «Многих американцев может удивлять то, что люди в Китае приветствуют введение дополнительных тарифов. Однако, большинство обычных китайцев считают, что тарифы повредят Коммунистической партии гораздо больше, чем обычным людям, поскольку это партия, которая манипулирует торговлей, чтобы набить свои карманы и поддерживать на плаву экономику».

Однако, следует заметить, что Трамп не сделал практически ничего, чтобы поощрить этот тип мышления. Кажется, для Трампа единственное, что имеет значение – это сокращение двустороннего торгового дефицита между США и Китаем. Относительно этого его ждет большое разочарование. Даже если двусторонний торговый дефицит между двумя странами сократится, это не повлияет на общий торговый баланс, зависящий от того, как люди в разных странах экономят и тратят.

Одним из центральных моментов китайской экономики, как отмечал Мэтью Кляйн из издания barron's, является то, что китайские работники получают лишь небольшую часть от того, что они производят, через налоговую систему, которая обходит городских богачей и перекладывает все бремя на бедных, коррумпированную финансовую систему и рынок труда. Как результат, Клейн утверждает, что «Китай является мастерской мира, однако китайцы не могут позволить себе купить то, что они производят. В то время как иностранцы покупают китайские товары на украденные китайским правительством у китайских домохозяйств деньги».

Работники в Соединенных Штатах и других рыночных демократиях сталкиваются с последствиями этого, поскольку искусственно недорогой китайский импорт «приходит по цене потерянных рабочих мест и растущего долга». Таким образом, лучшим способом ослабить напряжение между Китаем и Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе – позволить китайским рабочим с низким и средним уровнем дохода экономить больше того, что они зарабатывают. Хотя, это не гарантирует сокращение двустороннего торгового дефицита, увеличение китайскими домохозяйствами потребления почти наверняка увеличит потребление китайского импорта, включая американский импорт. Именно Коммунистическая партия Китая получает прибыль от подавления потребления домохозяйств, а также направляет большие ресурсы к членам партии и связанных с ними предпринимателей.

Это слабое место, на котором Трамп может сыграть. Представьте себе ситуацию, когда президент произнесет на эту тему речь, в идеале – на китайской земле. И если все это отнюдь не в стиле американского президента, то один из многих демократов, которые стремятся повысить свои шансы в предвыборной гонке, может воспользоваться этим.