«На просьбу надеть бахилы предложили убрать ковры» 16 6.01.2019, 14:18

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Медики скорой помощи получили новые инструкции о том, как вести себя на вызове.

Со 2 января сотрудникам оперативных бригад скорой помощи запрещается отказываться от предлагаемых им бахил. Об этом говорится в документе за подписью главного врача минской Городской станции скорой медицинской помощи Александра Жинко, присланном в редакцию «Нашей Нивы».

Приказ связан с ситуацией, которую описывает Жинко:

«В городскую станцию скорой помощи 19.12.2018 поступило обращение от гражданки Н., которая информировала о том, что сотрудники бригады скорой медицинской помощи на предложение надеть бахилы ответили встречным предложением — убрать ковры. Изложенная информация подтвердилась в течение служебной проверки», — говорится в документе.

Источник: nn.by

Чтобы предотвратить конфликтные ситуации, Жинко предписывает сотрудникам выездных бригад использовать бахилы, предлагаемые пациентами, а также запрещает отказываться от таких предложений.

Мнения минских медиков в социальных сетей разделились: некоторые считают, что в этом нет ничего сложного.

Другие же говорят, что в ситуации, когда человеку нужна неотложная помощь, медики не должны терять время на бахилы, ведь здоровье важнее чистоты ковров — мол, бывают критические случаи, когда лишние 30 секунд имеют огромное значение.

«Но часто нас вызывают, так как лень идти в поликлинику и стоять в очереди, тогда у человека действительно остаются силы заботиться о чистоте в квартире, в которую не мы сами пришли, а он нас позвал», — пишут врачи.