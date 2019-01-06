Варфоломей: С 1325 года верующие Украины стремились к независимости 6.01.2019, 14:41

Вселенский патриарх Варфоломей

По словам вселенского патриарха Варфоломея, сегодня «прошла зима» для православных украинцев.

Вселенский патриарх Варфоломей 6 января во время торжественного богослужения в церкви Святого Георгия в Стамбуле заявил, что Православная церковь Украины стала пятнадцатой среди церквей, которые получили автокефалию, сообщает "Громадське".

Издание публикует перевод фрагмента речи Варфоломея, произнесенной им во время вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

"Зима прошла для схизмы и разделения. Дождь кончился и канул для экклезиастической изоляции. Цветок единства появляется на земле и приходит время для славной Святой Киевской митрополии получить свою экклезиастическую независимость. По поводу исторических обстоятельств, вспоминая нашего предшественника Дионисия IV, Экуменистический Патриархат позволил рукоположение митрополита Киевского патриархом Московским, однако никогда не признавал его канонической юрисдикции в отношении подчинения российском патриархата", – сказал Варфоломей.

По его словам, "как свидетельствуют архивные источники и события, происходившие, бывшие в прошлом, и нынешние, речь идет не только о том, что верующие Киева когда-либо считали себя частью церкви Москвы".

"Уже с 1325 года, когда митрополия Киева была временно передана Москве, верующие в Киеве стремились к экклезиастической независимости – это желание не исчезло в течение веков и превратилось в мощное и непреодолимое желание их души. Именно поэтому первая конституция Украины, которая появилась в 1710 году, отметила, что "православная церковь Украины должна оставаться под святым апостольским престолом в Константинополе". Итак, учитывая неоспоримые и непреклонные исторические свидетельства, мы приняли во внимание постоянные запросы даровать автокефалию и в части иерархии, и в вопросе статуса [церкви]", – продолжил Варфоломей.

Он добавил, что "сегодня начинается новая страница в истории Украины".

"Константинопольская церковь, которая таким же способом даровала экклезиастический статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня дарует его вам. Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей", – резюмировал вселенский патриарх.

15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ МП не поддержала собор, в нем приняли участие только два митрополита УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

В ходе собора предстоятелем единой Православной церкви Украины избрали митрополита Епифания. Вселенский патриархат признал итоги собора и пригласил Епифания на Фанар 6 января 2019 года для вручения томоса. 5 января Варфоломей в патриаршем храме в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал перевод томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Согласно тексту томоса, митрополиту Киевскому не дается право учреждать приходы за пределами Украины, он также должен ежегодно собирать архиерейский собор. При этом митрополит Киевский получил место в диптихе следом за предстоятелем православной церкви Чехии и Словакии.

6 января вселенский патриарх Варфоломей вручил в храме Святого Георгия в Стамбуле томос об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ Епифанию.