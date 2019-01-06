Оршанцы: Власти ждут более серьезные испытания, чем протесты «тунеядцев» 3 6.01.2019, 14:46

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ФОТО: SVABODA.ORG

Жители города игнорируют указы Лукашенко.

Решит ли проблемы Оршанского района новый указ правителя о льготном налогообложении? Что обсуждали местные чиновники и Лукашенко во время последних визитов? Жители Орши сообщили телеграм-каналу «Баста»:

- Лукашенко в прошлом году был в Орше раз пять. Каждый приезд сопровождался разговорами с местной вертикалью на повышенных тонах — информация из первых рук. Головная боль наших вертикальщиков и главная проблема, которая обсуждалась во время наездов минских гостей — растущая безработица и массовый отъезд жителей района на заработки в Россию. Это характерно для всех депрессивных районов восточных областей страны, но ситуация в Орше — наиболее критична. От нас легко добираться и до Смоленска, и до Питера, и до Москвы. Все лучше, чем батрачить на родине за 300-500 рублей. На льнокомбинате, «железобетоне», станкостроительном, «Свитанке» работают неполную неделю и платят гроши. Перспектив нет, а в РФ белорусы нарасхват.

Наиболее востребованы строительные специальности, мужики едут на заработки целыми бригадами. Токари, фрезеровщики, автомеханики, швеи в Смоленске точно не пропадут, получат на руки почти вдвое больше, чем в родном городе. Многие предприниматели уже давно перевели бизнес в Россию, сейчас приглашают работников-белорусов. На местном рынке их заменяют торговцами из Средней Азии.

Решить проблему местные власти не могут. Все встречи заканчивались пустыми невыполнимыми обещаниями. Поиск «козлов отпущения» и их громкие увольнения тоже пользы не принесли.

Сейчас вот указ №506 придумали, но и он не поможет: снижение налогов и освобождение от НДС — это пряник для ИП, большинство из которых уже, наверное, даже не являются гражданами Беларуси. Жителям города от него не тепло и не холодно. Ни проблему безработицы, ни проблему массового бегства за границу указ не решит. Ближайшие месяцы станут для местных властей более серьезным испытанием, чем протесты 2017 года. Возможно, им будет очень больно - еще больнее, чем после каждого разноса от Луки.