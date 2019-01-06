На площадь в Бресте в сочельник вышли 150 протестующих, Дед Мороз и Снегурочка 1 6.01.2019, 14:59

ФОто: телеграм-канал «Баста»

Накануне православного Рождества жители города провели акцию против аккумуляторного завода.

На площади Ленина в Бресте сегодня собрались более 150 противников строительства аккумуляторного завода. Активист Виталий Казак пришел в костюме Деда Мороза. Участники акции обсудили дальнейшие планы борьбы с незаконной стройкой, сообщает телеграм-канал «Баста».

ФОто: телеграм-канал «Баста»

Протест Дед Мороз и Снегурочка, кстати, на акцию не с пустыми руками пришли. Детям конфеты раздавали на площади.

против аккумуляторного завода «Айпауэр» продолжается уже год. Первая акция прошла в Бресте 5 января 2018 года.