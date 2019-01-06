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На площадь в Бресте в сочельник вышли 150 протестующих, Дед Мороз и Снегурочка

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  • 6.01.2019, 14:59
ФОто: телеграм-канал «Баста»

Накануне православного Рождества жители города провели акцию против аккумуляторного завода.

На площади Ленина в Бресте сегодня собрались более 150 противников строительства аккумуляторного завода. Активист Виталий Казак пришел в костюме Деда Мороза. Участники акции обсудили дальнейшие планы борьбы с незаконной стройкой, сообщает телеграм-канал «Баста».

ФОто: телеграм-канал «Баста»

Протест Дед Мороз и Снегурочка, кстати, на акцию не с пустыми руками пришли. Детям конфеты раздавали на площади.

против аккумуляторного завода «Айпауэр» продолжается уже год. Первая акция прошла в Бресте 5 января 2018 года.


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