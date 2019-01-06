«Меня Господь Бог вытолкнул из дома» 6 6.01.2019, 15:29

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Фото: МЧС России

Житель Магнитогорска рассказал, как вышел из рухнувшей квартиры за 15 минут до взрыва.

Житель Магнитогорска Евгений Юрченко жил на последнем этаже в однокомнатной квартире по адресу ул. Карла Маркса, 164/2. Именно в его подъезде рано утром 31 декабря 2018 года прогремел взрыв. Подъезд двенадцатиэтажного дома "сложился", перекрытия между третьим и десятым этажами рухнули, а сколько человек погибло в тот день – неизвестно до сих пор, сообщает currenttime.tv.

По состоянию на день 3 января спасатели нашли под обломками лишь 39 тел, а шесть человек были доставлены в больницу. Всего в подъезде было 48 квартир. По словам Юрченко, подъезд был "населенным": в каждой квартире жили по два-три человека, соответственно, число погибших и пострадавших он оценивает в районе 100-150 человек.

По словам Евгения Юрченко, в ночь перед взрывом он по каким-то внутренним причинам всю ночь не спал, и сейчас считает, что это был знак свыше:

"Я всю ночь не спал, места себе не находил, сидел во вконтакте, общался с приятелем, просто торопил время, – рассказал Юрченко Настоящему Времени. – У меня есть гараж на соседней улице Советской Армии. Эти гаражи открывают в шесть утра. Я вышел из дома в 5.45 утра, за 15 минут до [взрыва]. Я не знаю, почему я это сделал. Как я думаю – меня Господь Бог вытолкнул, заставил уйти из дома. Где-то в районе шести часов прогремел взрыв. Я в тот момент находился на территории гаражей, оттуда до дома метров восемьсот. Взрыв был настолько реальный, что я просто вздрогнул".

По его словам, сначала он "подумал, что у кого-то в гараже взорвались баллоны с газом", и даже не сразу пошел смотреть, что произошло.

"В 6:20-6:30 я приехал обратно к дому, там уже было много народу, стояли полицейские УАЗики. Мне сказали: "Уезжай отсюда, сейчас спецтехника приедет". Я уехал, пришел обратно пешком, посмотреть, что случилось, но близко [к дому] подойти не смог", – описал происходящее Евгений.

По его словам, в тот момент дом был окутан "дымкой" от пыли, которая поднималась от обломков, а позже оказалось, что подъезд "сложился как карточный домик".

"Первым делом я смотрю на свою квартиру, а от нее не осталось, по сути, ничего, нет ее, Осталась, по сути, только дальняя стена, которая выходит на проспект. Самый верхний балконный проем, там еще батарея висит. И тут меня просто прошибает истерика: у меня затряслись руки. Я понял, что вовремя ушел из дома. Потому что если бы я остался дома еще хоть ненадолго – меня бы уже в живых не было", – пояснил Юрченко.

Евгений говорит, что погибли или пропали без вести многие его соседи:

"Подо мной на девятом этаже жила молодая семья: Игорь, его жена и их полуторагодовалая дочь. Их по состоянию на сегодняшнее утро так и не обнаружили. Я сначала подумал, что их дома не было, но потом в новостях увидел возле дома черную Ладу-Приору, которая принадлежала Игорю, в нее еще осколок прилетел. Она с 31 декабря стояла на том же месте, и он ее до сих пор не забрал".

Погибли и соседка-пенсионерка, которая жила в двухкомнатной квартире на этаже Юрченко.

"Сегодня я узнал, что она в морге", – пояснил Евгений.

Власти Магнитогорска обещают компенсации пострадавшим от взрыва:

1 миллион рублей – членам семей погибших россиян,

400 тысяч рублей – россиянам, которые получили ранения тяжелой или средней тяжести,

200 тысяч рублей – легко раненым,

500 тысяч рублей – семьям, которые жили в собственной трехкомнатной квартире,

400 тысяч рублей – семьям из двухкомнатных квартир,

300 тысяч рублей – жильцам однокомнатных квартир,

50 тысяч рублей получат те, кто жили в рухнувшем подъезде, но не были там зарегистрированы,

31,5 тысячи рублей будет выдано на организацию похорон каждого погибшего человека.

Юрченко говорит, что власти пообещали ему и другим пострадавшим приобрести жилье взамен тех квартир, которые были в рухнувшем подъезде.

"Мне остается только ждать, как и всем", – заметил он.

Еще одним счастливчиком, которому удалось выжить в Магнитогорске, стал 11-месячный Ваня Фокин: спасатели вытащили младенца из-под завалов 1 января.

Отец Вани в день трагедии был на работе, а его мать и старший брат были в другой комнате, и когда произошел взрыв, сумели выскочить и спастись. Ребенок пролежал под завалами более суток, но, по словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, не получил тяжелых повреждений.

Власти продолжают утверждать, что в доме произошел взрыв бытового газа, и отрицают версию о теракте.