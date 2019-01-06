Король Малайзии отрекся от престола 6.01.2019, 15:35

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Фото: tass

Причины его ухода от власти не раскрываются.

Верховный правитель Малайзии Мухаммед V отрекся от престола. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету The Straits Times со ссылкой на заявление королевского дворца.

«Его Величество готовится вернуться в Келантан (один из штатов Малайзии. — Прим.) для того, чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития, а также улучшения жизни его населения», — следует из заявления.

Почему король решил снять с себя полномочия, не уточняется.

Малайзия является конституционной монархией. Король в ее политической системе носит церемониальные представительские функции и является главнокомандующим вооруженными силами страны. Принятие законов и назначения министров осуществляются по одобрению короля, который, в свою очередь, должен прислушиваться к мнению парламента и правительства.

Согласно законодательству Малайзии, должность короля является выборной. Главу государства избирают сроком на пять лет среди девяти султанов, которые правят штатами страны. 49-летний Мухаммед V является султаном штата Келантан. Он был избран королем Малайзии в ходе тайного голосования девятью членами Совета правителей в апреле 2016 года.