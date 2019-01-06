«Батуты» от Рогозина 4 6.01.2019, 15:51

3,166

Дмитрий Рогозин

Фото: ТАСС

Глава NASA рассказал о полной отмене приглашения для главы «Роскосмоса».

Глава NASA Джим Брайденстайн назвал давление Сената причиной отмены приглашения для главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом он рассказал в интервью Washington Post (перевод - newsader.com). По его словам, целый ряд конгрессменов сказали, что "приезд Рогозина является плохой идеей". "По этой причине я принял решение отменить это приглашение", – сказал Брайденстайн.

Газета приводит заявление сенатора-демократ Джин Шахин, из подкомитета, который занимается ассигнованиями в пользу NASA.

"Послание Америки Кремлю должно быть однозначным: у действий есть последствия. Приглашение от Брайденстайна Дмитрию Рогозину, одному из ведущих архитекторов кремлевской агрессии против соседей, дезавуирует наше послание и подрывает основы национальной безопасности США. Рогозин продемонстрировал, что предпочитает выбирать конфликт вместо сотрудничества. Это приглашение ослабляет мировую репутацию США, демонстрируя ту легкость, с которой российские чиновники могут обходить трансатлантические санкции", – сказала Шахин.

Как отмечалось, ее поддержал другой сенатор от Демократической партии – Марк Уорнер.

Изначально Брайденстайн сообщал о переносе визита Рогозина на неопределенное время, однако после усилившейся критики решил полярностью отозвать приглашение, поясняет Washington Post. В интервью газете глава NASA объяснил свою позицию в отношении Рогозина попыткой "сохранить прочные рабочие отношения, которые были бы отделены от геополитики", что, по его словам, "было хорошо для обеих стран".

"Роскосмос" заявлял, что ожидает "официальных разъяснений позиции NASA" по поводу визита российской делегации в США. Ведомство сообщило о том, что российская сторона пока не приостановила подготовку "переговорной позиции по сотрудничеству сторон".

"Батуты" от Рогозина

Приглашение, отправленное Бриденстайном Рогозину в октябре, было согласовано заранее: в июне американское министерство финансов выдало соответствующее разрешение главе "Роскосмоса" на посещение США. Без специального разрешения лица из санкционных списков США не вправе въезжать на американскую территорию.

В период с 2013 по 2018 годы Брайденстайн занимал пост сенатора от Республиканской партии. Президент Дональд Трамп предложил его кандидатуру на пост главы NASA в сентябре 2017 года. В апреле он был утвержден в этой должности Сенатом, где большинство мест принадлежит республиканцам.

В ходе своего визита в Россию, состоявшегося осенью прошлого года, Брайденстайн назвал Международную космическую станцию "чудом сотрудничества" между державами.

Почти 20 лет американцы и россияне совместно работают на МКС. С 2011 года – после закрытия в США собственной пилотируемой программы полетов – американцы летают к МКС на российских кораблях "Союз", оплачивая 80 миллионов долларов за каждое посадочное место. С этого года, как ожидается, американские астронавты начнут полагаться в этом вопросе на частные космические компании США – SpaceX и Boeing.

Взаимные визиты американских и российских представителей космических отраслей – давняя традиция. Она была прервана после того, как пост главы "Роскосмоса" занял гражданин РФ из американского "черного списка" лиц, которым запрещен въезд на территорию Америки.

После введения санкций против РФ в 2014 году Рогозин, напоминает издание, предложил американцам использовать для полетов на орбиту "батуты" вместо российских аппаратов "Союз".

В октябре 2018 года впервые за десятилетия старт ракеты "Союз" с российским и американским экипажем окончился аварией. Команду удалось спасти. Незадолго до этого в бытовом отсеке корабля "Союз" была обнаружена дыра, ставшая причиной утечки воздуха с МКС. В апреле 2017 года при возвращении капсулы "Союза" с экипажем на борту в обшивке аппарата возникла трещина. Об этом стало известно от американского астронавта спустя полгода после инцидента. "Роскосмос" тогда умолчал о происшествии.