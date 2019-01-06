«Иногда приносят шампанское, иногда конфеты» 1 6.01.2019, 16:02

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ФОто: onliner.by

Как работают белорусские водители автобусов в новогоднюю ночь.

Юрий работает водителем автобуса. Раньше он искренне не понимал, почему в новогоднюю ночь на улице виднеются легковушки. А теперь отмечает праздник, направляя общественный транспорт по необходимому маршруту. Жена Юрия считает, что Новый год — дело семейное. Сам Юрий, в принципе, согласен, но от работы не уйдешь. Водитель показал Onliner, как можно встретить Новый год на диспетчерской станции и увидеть залпы салюта в пути.