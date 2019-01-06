Мэй может снова отменить решающее голосование по Brexit 6.01.2019, 16:10

Тереза Мэй

Фото: Getty Images

Голосование в британском парламенте по выходу страны из ЕС запланировано на 15 января.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, возможно, снова отменит решающее голосование в парламенте по сделке о выходе Британии из Евросоюза (Brexit), чтобы избежать его срыва. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на Reuters.

Сказано, что помощники Мэй разрабатывают план, предусматривающий, что одобрение сделки членами парламента будет зависеть от Европейского союза и дополнительных уступок со стороны блока.

Такой шаг направлен на то, чтобы помочь ограничить масштабы оппозиции в парламенте и выиграть больше времени для продолжения переговоров с лидерами ЕС.

До ожидаемого выхода Британии из ЕС осталось три месяца.

2 января The Guardian сообщила, что около тысячи полицейских из Англии и Шотландии начнут подготовку в этом месяце к переброске в Северную Ирландию на случай жесткого Brexit после срыва сделки с Евросоюзом.

10 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила запланированное на 11 декабря голосование в парламенте по сделке с Евросоюзом о Brexit, объяснив это тем, что соглашение было бы отвергнуто подавляющим большинством голосов.