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Погода на 7 января: в Беларуси будет до 19 градусов мороза

  • 6.01.2019, 16:23
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В Рождественскую ночь в Беларуси ожидается снег.

В понедельник, 7 января, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. На юго-востоке страны ожидается небольшой снег, днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет слабый и неустойчивый, на дорогах ожидается гололедица, передает Белгидромет.

Ночью на улице будет минус 7-13 градусов, во время прояснений столбик термометра опустится до отметки в 14-19 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха составит 6-12 градусов мороза.


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