В Черное море идет десантный корабль морской пехоты США

В Черное море идет десантный корабль морской пехоты США5
- 6.01.2019, 16:27
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Переход через Дарданеллы в Черное море совершает десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43).
Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США.
Как пишет портал mil.in.ua, корабли-доки типа "Уидби Айленд" могут разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).
На борту корабля есть площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.
Некоторые характеристики USS Fort McHenry (LSD-43):
Водоизмещение: 16100 тонн
Длина: 186,0 метров
Ширина: 26,0 метров
Осадка: 5,0 метров
Экипаж: 22 офицера, 391 моряк
Скорость: 22 узла
Десантовместимость: 504 бойца
Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38, 2 × 20 мм Phalanx CIWS, 6 × 12,7 мм M2 Browning, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile.
22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек. Является военным подразделением 6 флота ВМС США.