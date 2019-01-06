Андрей Капский: Все последние достижения БАТЭ завязаны на Иваниче 6.01.2019, 16:37

Андрей Капский

В клубе планируют сохранить сербского полузащитника.

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью "Прессболу" заявил, что в клубе планируют сохранить полузащитника Мирко Иванича.

- Володько, Милунович, Поляков, Сигневич, Гордейчук: болельщики команды нервничают по поводу расставаний со многими видными игроками…

- Приличная доля названных вами уходов прогнозировалась с конца лета. Все эти футболисты достигли в БАТЭ этапа, когда стоило что-то поменять. Тем паче у ребят появились хорошие варианты продолжения карьеры, и мы были не вправе их удерживать. К тому же у нас есть игроки, которым, к сожалению, долго докучали травмы — те же Василевич и Симович. Сейчас они готовы помогать всецело, плюс взяли Дубаича и Милича. Сделаем еще несколько вкраплений, и обойма сформируется. А дальше посмотрим по ходу сезона: если где-то вдруг возникнут бреши — возможно, будем закрывать их за счет новых приглашений.

- Однако в череде потерь скептики склонны видеть то, что БАТЭ разбегается — и уже не будет прежним.

- Знаете, в ответ на это один болельщик привел статистику: за последние лет пять ситуация у нас всегда была практически аналогичной. Считаю, не стоит бить тревогу. И вообще, чтобы жизнь двигалась, нужно не стоять на месте. Колесо должно крутиться, и в этом процессе изменения попросту неизбежны: добавляем свежую кровь, которая тоже поможет идти к новым свершениям.

- Иванич действительно хотел перебраться в "Црвену Звезду"?

- С Мирко у тренера и у нас прекрасные отношения. То, как он провел последние матчи сезона, — во многом плоды большого труда Баги. Даже с замечательным материалом нужно уметь тонко работать и правильно его готовить. Алексей Анатольевич подобрал ключики к Иваничу, и у них полное взаимопонимание. В БАТЭ у него случались разные периоды — порой где-то и терялся на поле. Однако непреложно одно: только его присутствие в составе успокаивало команду и помогало добиваться результата. Все наши последние достижения во многом завязаны на этом футболисте. Перед уходом в отпуск все мысли Мирко были только о БАТЭ: вопрос стоит не о смене прописки, а об очередном продлении контракта. Понятно, агенты беспокоятся и думают в период межсезонья нарваться на легкую наживу. Но за своих игроков мы боремся до конца — если, конечно, интерес взаимный.